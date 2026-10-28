Теплое начало и сильные морозы. Экстрасенс Агафья предсказала погоду на зиму в Сибири
Самый холодный период, по словам ясновидящей, придется на вторую половину января
28 октября 2026, 12:15, ИА Амител
Ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала "Сиб.фм", что начало зимы будет относительно мягким, со снегопадами и температурными качелями, а в конце декабря ударят сильные морозы.
"Ближе к Новому году придет настоящая сибирская стужа — столбики термометров могут опускаться ниже -30 градусов", — рассказала экстрасенс.
Самый холодный период, по предсказанию ясновидящей, придется на вторую половину января. В этот месяц возможны затяжные морозы и сильный ветер.
В феврале, отметила Агафья, будут умеренные температуры и обильные снегопады.
Весна, по прогнозу экстрасенса, начнется с затяжной оттепели, при этом возможны заморозки в марте.
Ранее климатолог Ольга Литвинова рассказала, что зима в регионах Сибири будет "теплая и опасная". Она указала, что возможны риски для участников дорожного движения и коммунальных служб.
12:20:09 28-10-2026
Каждый суслик агроном. Прям Агафья, прм ясновидящая
12:57:01 28-10-2026
Гость (12:20:09 28-10-2026) Каждый суслик агроном. Прям Агафья, прм ясновидящая... Мадам просто зарабатывает, ИП такое.
Но ответственности за свои предсказания не несёт. "Не виноватая Я", "Звёзды не сошлись", "Земная ось не так повернулась" Их таких стало как грязи за баней: Галактические колдуны, Вселенские ясновидящие, Мировые шаманы и т. д . Как там в фильме: "На простака не нужен нож...."
12:22:12 28-10-2026
Ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала, что начало зимы будет относительно мягким, со снегопадами и температурными качелями, а в конце декабря ударят сильные морозы.
Предварительно прочитав долгосрочный прогноз гидрометцентра)))
16:10:30 28-10-2026
ВВП (12:22:12 28-10-2026) Ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала, что начало зи...
Сидит чукча, и думает: «Зима холодная или теплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить? Пойду-ка к шаману, у него узнаю! Приходит к шаману, и спрашивает:
— Зима холодная или теплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить?
Шаман думает: «Блин, скажу, что теплая будет, замерзнет, скажу-ка лучше, что будет холодная». Отвечает:
— Холодная будет, однако! Готовь дрова!
Ушел чукча, а шаман думает: «А если теплая зима будет? Пойду к метеорологам!»
Приходит к метеорологам, спрашивает:
— Зима холодная или теплая будет, однако?
— Холодная будет.
— Почему?
— А вон чукча дрова готовит!
12:33:28 28-10-2026
У нас погодой уже ясновидящие и колдуньи занимаются? Если так, упраздните гидромет.
12:44:45 28-10-2026
Ясновидящая?
Что за средневековое невежество и шарлатанство?
Тьфу, позор.
13:15:56 28-10-2026
можно я сойду уже :-(
13:28:28 28-10-2026
с такой Агафьей, как на фото-и зима, не зима.
17:19:46 28-10-2026
и снежинки на ресничках. (13:28:28 28-10-2026) с такой Агафьей, как на фото-и зима, не зима.... Это не Агафья а сгенерированный ИИ контент. Агафья тут свою фотку не выкладывала)
13:48:03 28-10-2026
Ближе к Новому году придет настоящая сибирская стужа — столбики термометров могут опускаться ниже -30
так это тепло! тридцать пять это нормально. Во времена СССР каждый год в Барнауле было дня три-четыре когда официально школа не работала из за морозов. По реглпменту это нидже -45 градусов должно было опускаться. Да это было холодно. Сейчас такого и близко нет
14:05:46 28-10-2026
Говорят, в одной из стран условно разрешены лекари и экстрассенсы, но с обязательным ведением государственного их реестра и реестра клиентов
14:30:30 28-10-2026
клоун Агафья, смешно
Я надеюсь агафья битком закупилась до 14 года?
16:11:40 28-10-2026
Гость (14:30:30 28-10-2026) клоун Агафья, смешноЯ надеюсь агафья битком закупилась д... Зачем? Она стабильно в лотерею 6 из 45 выигрывает.
20:31:10 28-10-2026
Мракобесие какое то!
21:35:33 28-10-2026
Допустим, Агафья померла и не оставила прогноза. Какая будет зима? У кого зимы не будет вообще?
00:06:24 29-10-2026
Прогнозировать погоду можно только с лицензией.
А предсказывать можно хоть кому.