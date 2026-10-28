Самый холодный период, по словам ясновидящей, придется на вторую половину января

28 октября 2026, 12:15, ИА Амител

Мороз. Иней. Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала "Сиб.фм", что начало зимы будет относительно мягким, со снегопадами и температурными качелями, а в конце декабря ударят сильные морозы.

"Ближе к Новому году придет настоящая сибирская стужа — столбики термометров могут опускаться ниже -30 градусов", — рассказала экстрасенс.

Самый холодный период, по предсказанию ясновидящей, придется на вторую половину января. В этот месяц возможны затяжные морозы и сильный ветер.

В феврале, отметила Агафья, будут умеренные температуры и обильные снегопады.

Весна, по прогнозу экстрасенса, начнется с затяжной оттепели, при этом возможны заморозки в марте.

Ранее климатолог Ольга Литвинова рассказала, что зима в регионах Сибири будет "теплая и опасная". Она указала, что возможны риски для участников дорожного движения и коммунальных служб.