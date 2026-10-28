А также объяснил, как "закон сохранения энергии" работает в атмосфере

28 октября 2026, 15:05, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

Теплая осень не влияет на вероятность того, что зима будет более холодной, рассказал ТАСС эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

"Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле", — пояснил Кокорин.

При этом, подчеркнул эксперт, такой "закон сохранения энергии" применим к атмосфере: если осенью в каком-то регионе средняя температура оказалась выше климатической нормы, то где-то на земном шаре фиксируют среднюю температуру на несколько градусов ниже.

Напомним, в Алтайском крае и других регионах Сибири было очень жаркое лето. Также аномально теплую погоду прогнозировали в октябре и ноябре. А уже в декабре температурный фон будет близким к средним многолетним значениям.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, после аномально жаркого лета зима на большей части территории России пройдет по теплому и влажному сценарию.

Ранее ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала, что начало зимы в Сибири будет относительно мягким, со снегопадами и температурными качелями, а в конце декабря ударят сильные морозы.