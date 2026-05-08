Строящийся премиум-комплекс в центре Барнаула претендует на звание лучшего в стране*

Около 200 проектов страны подали заявки на участие в премии, но в финал попали далеко не все

08 мая 2026, 09:05, ИА Амител

Рендер резиденций "Сахаров Парк" / Иллюстрацию предоставил застройщик

Три барнаульских проекта оказались в числе финалистов федеральной премии Urban 2026. Ее проводят уже в 18-й раз, а победителей будет определять в 69 номинациях. В этом году география участников охватила всю страну – поступило около 200 заявок из 45 регионов.

От Алтайского края в финал попали "Сахаров парк" (пр. Социалистический, 97), "Вышка" (Змеиногорский тракт, 35б) и "Камчатка" (ул. Власихинская, 212).

*"Сахаров парк" оказался в числе финалистов одной из главных номинаций премии – "Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах, Санкт-Петербурге и Ленинградской области". За это звание он будет бороться с проектами из Уфы, Хабаровска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Отметим, что в этом году эксперты присвоили проекту резиденций платиновый статус Urban Grade в категории премиум-жилья. Это высшая оценка независимой системы сертификации новостроек.

Проект "Вышка" был заявлен в трех номинациях, а "Камчатка" – в четырех. Однако оба проекта попали в финал лишь одной номинации – "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры СФО и ДФО".

Премия Urban ежегодно отмечает лучшие проекты жилой недвижимости России. В конкурсную программу проходят только проекты, соответствующие высоким требованиям профессионального жюри и строгой системе отбора. Итоги премии будут подведены в Сочи уже в июне. Победителей объявят на финальной церемонии, где традиционно собираются ключевые игроки рынка недвижимости со всей страны.