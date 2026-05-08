Строящийся премиум-комплекс в центре Барнаула претендует на звание лучшего в стране*
Около 200 проектов страны подали заявки на участие в премии, но в финал попали далеко не все
08 мая 2026, 09:05, ИА Амител
Три барнаульских проекта оказались в числе финалистов федеральной премии Urban 2026. Ее проводят уже в 18-й раз, а победителей будет определять в 69 номинациях. В этом году география участников охватила всю страну – поступило около 200 заявок из 45 регионов.
От Алтайского края в финал попали "Сахаров парк" (пр. Социалистический, 97), "Вышка" (Змеиногорский тракт, 35б) и "Камчатка" (ул. Власихинская, 212).
*"Сахаров парк" оказался в числе финалистов одной из главных номинаций премии – "Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах, Санкт-Петербурге и Ленинградской области". За это звание он будет бороться с проектами из Уфы, Хабаровска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Отметим, что в этом году эксперты присвоили проекту резиденций платиновый статус Urban Grade в категории премиум-жилья. Это высшая оценка независимой системы сертификации новостроек.
Проект "Вышка" был заявлен в трех номинациях, а "Камчатка" – в четырех. Однако оба проекта попали в финал лишь одной номинации – "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры СФО и ДФО".
Премия Urban ежегодно отмечает лучшие проекты жилой недвижимости России. В конкурсную программу проходят только проекты, соответствующие высоким требованиям профессионального жюри и строгой системе отбора. Итоги премии будут подведены в Сочи уже в июне. Победителей объявят на финальной церемонии, где традиционно собираются ключевые игроки рынка недвижимости со всей страны.
09:08:00 08-05-2026
нужно быть очень своеобразными людьми, чтобы живя в жопе мира, покупать квартиры, по цене жилья в испании или в черногории.
09:18:04 08-05-2026
Без вида на Кремль, жильё элитным не считается))
09:22:26 08-05-2026
В Черногории ... тогда не перед кем хвастаться какой ты успешный.
да и денежный поток тут , а там ты никто. работы там нет , население не богатое.
Там два придурка с Барнаула живут - один дома строит , другой на гармошке играет
10:18:16 08-05-2026
Гость (09:22:26 08-05-2026) В Черногории ... тогда не перед кем хвастаться какой ты успе... Черногория да, дыра еще та. Звучит красиво, а по факту... Крайние и бедные задровки Европы.
22:54:47 08-05-2026
Обычный непримечательный объект по московским меркам
10:13:55 09-05-2026
Самое высокое место в Барнауле, сделали бы на верху зданий сообщающиеся галереи, по которым можно было бы ходить и разглядывать окрестности.