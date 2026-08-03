Такой день. Приезд внука Германа Титова и новый глава прокуратуры

О главных событиях на Алтае за 3 августа

03 августа 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае за 1 и 2 августа погибли двое подростков, еще один ребенок впал в кому после купания в водоемах.

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по СФО Николай Рябов вступил в должность прокурора Алтайского края.

Алтайский край улучшил свои позиции, заняв 77-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, Республика Алтай оказалась на 78-й строчке.

В музейном комплексе Германа Титова в селе Полковниково пройдет масштабная тематическая неделя, посвященная 65-летию космического полета Германа Титова. 6 августа музей примет почетных гостей — Андрея Титова, внука алтайского космонавта, и летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Российской Федерации Сергея Авдеева.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай археологи из России и Казахстана нашли новую группу поминальных сооружений (парных оградок) эпохи Средневековья.