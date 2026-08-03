Такой день. Приезд внука Германа Титова и новый глава прокуратуры
О главных событиях на Алтае за 3 августа
03 августа 2026, 23:30, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- В Алтайском крае за 1 и 2 августа погибли двое подростков, еще один ребенок впал в кому после купания в водоемах.
- Бывший начальник управления Генпрокуратуры по СФО Николай Рябов вступил в должность прокурора Алтайского края.
- Алтайский край улучшил свои позиции, заняв 77-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, Республика Алтай оказалась на 78-й строчке.
- В музейном комплексе Германа Титова в селе Полковниково пройдет масштабная тематическая неделя, посвященная 65-летию космического полета Германа Титова. 6 августа музей примет почетных гостей — Андрея Титова, внука алтайского космонавта, и летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Российской Федерации Сергея Авдеева.
- В Усть-Коксинском районе Республики Алтай археологи из России и Казахстана нашли новую группу поминальных сооружений (парных оградок) эпохи Средневековья.
07:11:34 04-08-2026
внук второго космонавта..
приедет.
зачем?
рассказать, как дед-космонавт любил своё село?
07:35:51 04-08-2026
С каких это пор, внуки стали почетными?
11:13:08 04-08-2026
Мдаа- Новая должность внук-космонавта.