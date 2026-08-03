Отметим, что в крае самая большая протяженность автодорог в России

03 августа 2026, 12:00, ИА Амител

Дорога Чуйский тракт / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай — 78-е, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Алтайский край возглавляет рейтинг регионов России по протяженности автомобильных дорог с показателем 54,3 тыс. километров. Большая часть из них находится в нормативном состоянии. В региональном Минтрансе ежегодно приводят в порядок 700–800 километров дорог. Далее в списке самых "дорожных" регионов расположились Башкирия с общей длиной 48,6 тыс. км и Московская область (43,5 тыс.). Четвертое место занял Краснодарский край (42,5 тыс.), пятое — Самарская область (41,5 тыс.).

«В Алтайском крае доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года, — 39%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 195 км на 1000 кв. км территории», — говорится в исследовании.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге край занимал 79-е место. Тогда нормативным требованиям отвечали 37,9% дорог (меньше на 1,1 п.п.), а плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляла 193,4 км на 1000 кв. км (меньше на 1,6 км).

В 2024 году Алтайский край находился на 80-м месте (тогда требованиям отвечали 36,3% дорог). Таким образом, регион, обладая одной из самых протяженных дорожных сетей в России, с каждым годом улучшает свои позиции в рейтинге.

Республика Алтай в свежем рейтинге упала на три строчки (была на 75-м месте). Сейчас 39% автодорог отвечают нормативным требованиям (было 39,7%).

Лидером рейтинга остается Москва с показателем 100%. В первую тройку также входят Челябинская область (84,6%) и Республика Ингушетия (84,2%).

В замыкающей тройке расположились Кировская (28,6%), Волгоградская (26,9%) и Архангельская (17,2%) области.