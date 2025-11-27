Такой день. Бюджет Алтайского края на 2026 год и восстановление Теплого рынка

О главных событиях региона за 27 ноября

27 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Парламент Алтайского края принял бюджет на 2026 год в окончательной редакции. Согласно документу, доходы составят 204,8 млрд рублей, расходы – 218,8 млрд рублей, дефицит достигнет 13,9 млрд рублей. По сравнению с первоначальным проектом доходная часть увеличилась на 5,7 млрд рублей, что позволило усилить социальные статьи расходов.

В Барнауле активно продолжается строительство самой большой школы города, которая рассчитана на 1100 учащихся. Образовательное учреждение возводится на ул. Попова, 130, в рамках федеральной программы "Развитие образования" в составе проекта "Все лучшее детям".

Здание теплого рынка, где в марте 2025-го произошел пожар, начнут восстанавливать в следующем году. Об этом amic.ru рассказал собственник объекта бизнесмен Андрей Загарин. Отстроенное здание будет идентично сгоревшему.