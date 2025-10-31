Экономика военного времени. Почему бюджет Алтайского края приняли без единого "против"

Рассказываем, как регион будет жить в следующем году

31 октября 2025

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении проект закона о краевом бюджете на 2026 год. Сверстанный в условиях санкций, СВО и высоких ставок, он все же решает все основные финансовые задачи региона. Так считают большинство – 45 из 60 – депутатов АКЗС. Но вопросы есть. Какие – рассказываем. И как 30 октября парламент дискутировал по поводу главного документа.

На что будем жить в следующем году?

Ключевые параметры бюджета на сессии представил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Итак, в 2026 году:

доходы краевой казны запланированы на уровне 199,1 млрд рублей. Из них 133 млрд рублей составят налоговые и неналоговые доходы, еще 65 млрд рублей краю даст федеральная казна;

расходы – 213 млрд рублей;

дефицит составит 13,9 млрд рублей.

«Приоритетами формирования бюджета являются безусловное выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей, повышение заработной платы и исполнение национальных проектов», – отметил министр.

По словам Ситникова, рост доходов и расходов отражает стратегию региона по сохранению устойчивости финансовой системы и усилению социальной поддержки в условиях современных вызовов. Как и в предыдущие годы, основной акцент сделали на поддержку граждан и повышение уровня жизни. С 1 января 2026 года предусмотрено увеличение зарплат для так называемых "указных" категорий бюджетников на 7,6%, а с 1 октября – для остальных работников бюджетной сферы на 4%.

Данил Ситников / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля. Социальные выплаты проиндексируют на 4%, а компенсации по оплате ЖКУ – на 9,4%. Такие меры, подчеркнул министр финансов, позволят компенсировать рост издержек населения и сохранить стабильный уровень доходов семей.

В бюджете предусмотрено увеличение общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, фонда оплаты труда и материальной помощи участникам СВО.

В целом в следующем году на финансирование здравоохранения заложили 20 млрд рублей, на образование – 60 млрд, социальная политика "обойдется" в 62 млрд рублей, на ЖКХ направят 7,6 млрд, а на культуру – 2,6 млрд.

Зампред правительства, глава регионального Минэконома Евгений Дешевых добавил, что бюджет формировали с учетом сдержанного экономического развития на ближайшие годы. Власти прогнозируют восстановление показателей промышленного производства и небольшой рост в сельском хозяйстве. Но при этом сократится инвестиционная и потребительская активность.

«В целом мы предполагаем умеренные темпы развития экономики с ускорением к 2028 году», – подытожил он.

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет управленческой зрелости

Глава фракции большинства – "Единой России" – Сергей Приб начал с проблем.

«Санкционное давление, закрытие границ, нестабильные курсы валют, высокая ключевая ставка, прекращение сотрудничества со многими зарубежными партнерами, острейший дефицит кадров, разрыв логистических цепочек. Даже крупнейшие налогоплательщики региона оказались в крайне сложной ситуации. Многие предприятия вынуждены проводить сокращения, уменьшать ассортимент и объемы выпускаемой продукции, тормозить инвестиционные проекты», – сказал единоросс.

В такое время верстать бюджет надо особенно рационально.

«Возможно, сейчас настало время поставить на паузу ряд мероприятий, сконцентрироваться на главных задачах <…>. Да, это сложное решение, которое требует определенной управленческой зрелости <…>. Экономика военного времени диктует свои правила, требующие особой дисциплины, расходования бюджетных средств и концентрации на критически важных направлениях развития», – добавил он.

Мнение ЛДПР представлял глава фракции Владимир Семенов. Предполагаемую динамику роста экономики партия оценивает положительно. Так же, как и увеличение поступления от налога на прибыль, НДФЛ и акцизов.

«Что же касается расходов, то нам не нравится, сколько заложено на спорт: меньше, чем в текущем году. Мы намерены предложить ко второму чтению поправки в этой части», – сказал Владимир Семенов.

Владимир Семенов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как и ЛДПР, за проект казны проголосовали представители "Справедливой России – За правду".

«В целом мы разделяем позицию разработчиков бюджета, которые предлагают сформировать доходную часть в размере 199 млрд рублей, что на беспрецедентные 31,7 млрд больше, чем было запланировано в бюджете на 2025 год при его принятии в первом чтении в прошлом году, и на 2,6 млрд больше ожидаемого исполнения бюджета 2025 года», – сказал глава фракции Александр Молотов.

Однако вопросы к доходной части бюджета у партии есть. СРЗП критикует правительство за слишком низкие прогнозы инфляции.

«Они полагают, что инфляция в 2026 году составит в крае 4%. Между тем прогноз по текущему году уже 6,5–7%, а если смотреть на рост стоимости продуктов и тарифы, эту цифру нужно умножить действительно минимум вдвое. Каких-либо весомых причин считать, что в следующем году инфляция так существенно снизится, у нас нет», – отметил Молотов.

Что же касается расходов, то социалисты считают недостаточными объем средств на "социалку", в том числе индексацию, – да, деньги запланированы хорошие, но этого мало, чтобы победить бедность в крае.

Александр Молотов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет в первом чтении поддержали и "Коммунисты России". Глава фракции Сергей Малинкович особо отметил помощь участникам специальной военной операции.

«Но нас волнует индексация зарплат, соцвыплат – они есть, но отстают и будут еще более отставать от роста цен в крае. Он доходит, по самым скромным подсчетам, до 10–12%. А ведь угрожающе растут еще и тарифы», – депутат так же, как и коллега из СРЗП, заострил внимание именно на этом.

Недостаточны траты на строительство социального жилья и образование, добавил он. Чиновничий аппарат надо сократить, а крупную собственность – национализировать, заявил Малинкович.

При этом он раскритиковал "соседнюю" фракцию КПРФ за попытки сорвать принятие бюджета.

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не против, но и не за

Впрочем, на этот раз КПРФ даже не стала голосовать против, ограничившись массовым воздержанием.

«Уже на данном этапе бюджет выглядит уверенным. Мы не будем голосовать против бюджета. Но и поддержать при этом мы не можем. Фракция воздержится», – сказал депутат от КПРФ Антон Арцибашев.

Коммунисты считают, что в бюджете есть резервы, минимум 10 млрд рублей, которые "из года в год копятся, а правительство никак не может пустить их в экономику".

Также в КПРФ обратили внимание на нехватку автобусов в селах региона, недостаточные меры соцподдержки некоторых бюджетников и доплаты медикам.

Подводя итоги рассмотрения бюджета, вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько призвал парламентариев не брать в руки рупор (чтобы заниматься политическим пиаром), а активно участвовать в обсуждении и вносить инициативы, направленные на повышение эффективности расходов и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета.

«Бюджет формируется с учетом определенных вызовов. Но мы настроены и на поступательное развитие», – подчеркнул Денис Голобородько.

Повторимся, это было пока только первое чтение. До 7 ноября депутаты будут направлять свои предложения по распределению расходов. Окончательное утверждение бюджета Алтайского края состоится на ноябрьской сессии краевого парламента.