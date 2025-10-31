Экономика военного времени. Почему бюджет Алтайского края приняли без единого "против"
Рассказываем, как регион будет жить в следующем году
31 октября 2025, 06:35, ИА Амител
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении проект закона о краевом бюджете на 2026 год. Сверстанный в условиях санкций, СВО и высоких ставок, он все же решает все основные финансовые задачи региона. Так считают большинство – 45 из 60 – депутатов АКЗС. Но вопросы есть. Какие – рассказываем. И как 30 октября парламент дискутировал по поводу главного документа.
На что будем жить в следующем году?
Ключевые параметры бюджета на сессии представил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Итак, в 2026 году:
- доходы краевой казны запланированы на уровне 199,1 млрд рублей. Из них 133 млрд рублей составят налоговые и неналоговые доходы, еще 65 млрд рублей краю даст федеральная казна;
- расходы – 213 млрд рублей;
- дефицит составит 13,9 млрд рублей.
«Приоритетами формирования бюджета являются безусловное выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей, повышение заработной платы и исполнение национальных проектов», – отметил министр.
По словам Ситникова, рост доходов и расходов отражает стратегию региона по сохранению устойчивости финансовой системы и усилению социальной поддержки в условиях современных вызовов. Как и в предыдущие годы, основной акцент сделали на поддержку граждан и повышение уровня жизни. С 1 января 2026 года предусмотрено увеличение зарплат для так называемых "указных" категорий бюджетников на 7,6%, а с 1 октября – для остальных работников бюджетной сферы на 4%.
Минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля. Социальные выплаты проиндексируют на 4%, а компенсации по оплате ЖКУ – на 9,4%. Такие меры, подчеркнул министр финансов, позволят компенсировать рост издержек населения и сохранить стабильный уровень доходов семей.
В бюджете предусмотрено увеличение общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, фонда оплаты труда и материальной помощи участникам СВО.
В целом в следующем году на финансирование здравоохранения заложили 20 млрд рублей, на образование – 60 млрд, социальная политика "обойдется" в 62 млрд рублей, на ЖКХ направят 7,6 млрд, а на культуру – 2,6 млрд.
Зампред правительства, глава регионального Минэконома Евгений Дешевых добавил, что бюджет формировали с учетом сдержанного экономического развития на ближайшие годы. Власти прогнозируют восстановление показателей промышленного производства и небольшой рост в сельском хозяйстве. Но при этом сократится инвестиционная и потребительская активность.
«В целом мы предполагаем умеренные темпы развития экономики с ускорением к 2028 году», – подытожил он.
Бюджет управленческой зрелости
Глава фракции большинства – "Единой России" – Сергей Приб начал с проблем.
«Санкционное давление, закрытие границ, нестабильные курсы валют, высокая ключевая ставка, прекращение сотрудничества со многими зарубежными партнерами, острейший дефицит кадров, разрыв логистических цепочек. Даже крупнейшие налогоплательщики региона оказались в крайне сложной ситуации. Многие предприятия вынуждены проводить сокращения, уменьшать ассортимент и объемы выпускаемой продукции, тормозить инвестиционные проекты», – сказал единоросс.
В такое время верстать бюджет надо особенно рационально.
«Возможно, сейчас настало время поставить на паузу ряд мероприятий, сконцентрироваться на главных задачах <…>. Да, это сложное решение, которое требует определенной управленческой зрелости <…>. Экономика военного времени диктует свои правила, требующие особой дисциплины, расходования бюджетных средств и концентрации на критически важных направлениях развития», – добавил он.
Мнение ЛДПР представлял глава фракции Владимир Семенов. Предполагаемую динамику роста экономики партия оценивает положительно. Так же, как и увеличение поступления от налога на прибыль, НДФЛ и акцизов.
«Что же касается расходов, то нам не нравится, сколько заложено на спорт: меньше, чем в текущем году. Мы намерены предложить ко второму чтению поправки в этой части», – сказал Владимир Семенов.
Как и ЛДПР, за проект казны проголосовали представители "Справедливой России – За правду".
«В целом мы разделяем позицию разработчиков бюджета, которые предлагают сформировать доходную часть в размере 199 млрд рублей, что на беспрецедентные 31,7 млрд больше, чем было запланировано в бюджете на 2025 год при его принятии в первом чтении в прошлом году, и на 2,6 млрд больше ожидаемого исполнения бюджета 2025 года», – сказал глава фракции Александр Молотов.
Однако вопросы к доходной части бюджета у партии есть. СРЗП критикует правительство за слишком низкие прогнозы инфляции.
«Они полагают, что инфляция в 2026 году составит в крае 4%. Между тем прогноз по текущему году уже 6,5–7%, а если смотреть на рост стоимости продуктов и тарифы, эту цифру нужно умножить действительно минимум вдвое. Каких-либо весомых причин считать, что в следующем году инфляция так существенно снизится, у нас нет», – отметил Молотов.
Что же касается расходов, то социалисты считают недостаточными объем средств на "социалку", в том числе индексацию, – да, деньги запланированы хорошие, но этого мало, чтобы победить бедность в крае.
Бюджет в первом чтении поддержали и "Коммунисты России". Глава фракции Сергей Малинкович особо отметил помощь участникам специальной военной операции.
«Но нас волнует индексация зарплат, соцвыплат – они есть, но отстают и будут еще более отставать от роста цен в крае. Он доходит, по самым скромным подсчетам, до 10–12%. А ведь угрожающе растут еще и тарифы», – депутат так же, как и коллега из СРЗП, заострил внимание именно на этом.
Недостаточны траты на строительство социального жилья и образование, добавил он. Чиновничий аппарат надо сократить, а крупную собственность – национализировать, заявил Малинкович.
При этом он раскритиковал "соседнюю" фракцию КПРФ за попытки сорвать принятие бюджета.
Не против, но и не за
Впрочем, на этот раз КПРФ даже не стала голосовать против, ограничившись массовым воздержанием.
«Уже на данном этапе бюджет выглядит уверенным. Мы не будем голосовать против бюджета. Но и поддержать при этом мы не можем. Фракция воздержится», – сказал депутат от КПРФ Антон Арцибашев.
Коммунисты считают, что в бюджете есть резервы, минимум 10 млрд рублей, которые "из года в год копятся, а правительство никак не может пустить их в экономику".
Также в КПРФ обратили внимание на нехватку автобусов в селах региона, недостаточные меры соцподдержки некоторых бюджетников и доплаты медикам.
Подводя итоги рассмотрения бюджета, вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько призвал парламентариев не брать в руки рупор (чтобы заниматься политическим пиаром), а активно участвовать в обсуждении и вносить инициативы, направленные на повышение эффективности расходов и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета.
«Бюджет формируется с учетом определенных вызовов. Но мы настроены и на поступательное развитие», – подчеркнул Денис Голобородько.
Повторимся, это было пока только первое чтение. До 7 ноября депутаты будут направлять свои предложения по распределению расходов. Окончательное утверждение бюджета Алтайского края состоится на ноябрьской сессии краевого парламента.
09:02:45 31-10-2025
Уточните, что с 1 января повышение зарплаты на 7,6% - для федеральных бюджетников, на которых поступит дополнительное финансирование, а с 1 октября (т.е.почти через год, когда инфляция сожрет все повышения) и только на 4% (оклады) - для региональных бюджетников, на кого вряд ли будут дополнительное финансирование из центра. Значит, опять чего-то урежут, и ИТОГО не изменится.
09:24:18 31-10-2025
В 2026 году власти наконец-то проведут к участкам многодетных в Бельмесёво свет, воду, газ, и дороги?
Или опять не исполнят решение суда и будут всячески отмазываться?
09:42:18 31-10-2025
Гость (09:24:18 31-10-2025) В 2026 году власти наконец-то проведут к участкам многодетны...
Даже не надейтесь. Ближайшие 100 лет работы не планируются.
09:26:29 31-10-2025
Будем жить ещё хуже, учитывая повышение тарифов ЖКХ, электроэнергии, бензин !
09:53:40 31-10-2025
Что значит "указных" категорий бюджетников? По указу Томенко? Опять повысят кому-то по указке, как в январе 25 г. водителям и врачам скорой помощи, а остальным бюджетникам краевого бюджета снова без индексации , как в этом и предыдущих годах??? Пусть растут только цены, налоги, тарифы???
19:21:46 31-10-2025
Словеса то какие используют - верстать бюджет, поступательное развитие, критически важные направления развития. Энциклопедисты и литераторы - слов нет. Осознайте уже сумму дефицита бюджета в 14 млрд. рублей!!! Это же пару школ новых можно построить! И как можно победить бедность доплатами??? Это же нонсенс. Начните уже платить людям нормальную зарплату за труд и бедности не будет. 4% инфляция - вы вообще где живете? Продукты каждый месяц на 5-10% дорожают. И кто вам не дает сдерживать тарифы на ЖКХ и прочее? Ах, да - тогда чей-то карман не такой оттопыренный будет.
06:36:19 01-11-2025
А по. Телевизору говорят, что санкции на пользу. Почему наши депутаты о каком-то санкционном давлении говорят? Неужели не согласны?
06:59:38 01-11-2025
Гость (06:36:19 01-11-2025) А по. Телевизору говорят, что санкции на пользу. Почему наши... Ты идиот?