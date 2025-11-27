А из нашего окна зона отдыха видна. Как идет строительство самой большой школы в Барнауле

Ожидается, что строительство будет завершено с опережением сроков

27 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство супершколы в Барнауле, ноябрь 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле активно продолжается строительство самой большой школы города, которая рассчитана на 1100 учащихся. Образовательное учреждение возводится на ул. Попова, 130, в рамках федеральной программы "Развитие образования" в составе проекта "Все лучшее детям".

На текущий момент завершены работы по нулевому циклу строительства, включая бетонирование чаши бассейна. Уже ведется кладка стен, монтаж плит перекрытия, оконных блоков, вентиляции и электропроводки, возводится кровля, укладываются полы и прокладывается система отопления, сообщает мэрия города. Также уже видны очертания полукруглой зоны отдыха и досуга, которая соединяет корпуса. Работы по внешним тепловым сетям выполняет компания СГК. Строительство осуществляет подрядчик ООО "Спецстрой".

Напомним, школа будет представлять собой четырехэтажное здание общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Проект предполагает наличие отдельных зон для каждой ступени образования, которые будут соединены центральным коридором и общей рекреационной зоной. Блок начальной школы будет иметь самостоятельный вход, а доступ для подростков и старшеклассников организуют через центральный вестибюль. В здании предусмотрены учебные классы, гардеробы, бассейн (7x25 м), два спортивных зала с раздевалками и душевыми, зал для хореографии и ЛФК, тренажерный зал, столовая на 550 мест и актовый зал на 463 места.

Ожидается, что строительство будет завершено с опережением сроков, точные даты сдачи и ввода в эксплуатацию будут известны в январе следующего года.

Финансирование строительства идет за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов. Строительство школы поддержано благодаря решению сенаторов, принятому по итогам Дней Алтайского края в Совете Федерации.

Как выглядит школа сейчас – в нашей фотоленте.