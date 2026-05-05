Такой день. Запрет на продажу алкоголя в День Победы и кучи мусора по всему Новоалтайску

О главных событиях за 5 мая

05 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По данным отзывов пользователей в приложении 2ГИС, Барнаул занял первое место среди городов Сибири по уровню удовлетворенности жителей. Город получил самый высокий рейтинг в сибирском регионе. Пользователи активно делятся теплыми словами о Барнауле, подчеркивая его достоинства. Многие отмечают чистоту и уют города.

На озере Анисимово зафиксировали массовую гибель рыбы — на берегу обнаружены десятки мертвых особей, а в воздухе ощущается резкий неприятный запах. По словам жителей, картина вызвала серьезное беспокойство. Люди отмечают, что ранее ориентировались на положительные отзывы о месте, однако реальное состояние озера оказалось противоположным ожиданиям.

Губернатор Кузбасса поручил ускорить ремонт разрушенной дороги на Бийск. Участок обеспечивает подъезд к шести населенным пунктам, а по словам водителей, половина трассы превратилась в аттракцион с резкими спусками и подъемами.

В Барнауле 9 мая - в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - запретят продажу алкоголя, нарушителям грозят крупные штрафы. Запрет распространяется на всю территорию города.

Жители Новоалтайска и Белоярска жалуются на свалки вокруг контейнерных площадок, об этом они пишут в соцсетях с просьбой к властям принять меры. Кучи мусора замечены на ул. Майской, ул. Мичурина, ул. Барнаульской, ул. Розы Люксембург, ул. Анатолия и т.д.

В Барнауле во дворе жилого дома на улице Глушкова, 32 произошел обвал погреба — рядом с детской площадкой образовалась опасная яма. Провал находится в непосредственной близости от места, где ежедневно играют дети. По словам горожанки, после обрушения участок лишь обозначили сигнальной лентой, не приняв других мер безопасности.

В селе Санниково 25 апреля на спортивной площадке произошел серьезный инцидент — на 16-летнего подростка упали незакрепленные футбольные ворота. Юноша получил травмы внутренних органов, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.