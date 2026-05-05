Футбольные ворота придавили подростка на спортплощадке в Алтайском крае

В результате происшествия ребенку был причинен тяжкий вред здоровью

05 мая 2026, 21:30, ИА Амител

Упавшие ворота / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В селе Санниково 25 апреля на спортивной площадке произошел серьезный инцидент — на 16-летнего подростка упали незакрепленные футбольные ворота. Юноша получил травмы внутренних органов, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, металлические ворота рухнули в тот момент, когда подросток находился на площадке. В результате происшествия ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации объекта.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации муниципалитета, которые отвечают за безопасное состояние спортивной площадки. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа также проводится проверка, в рамках которой надзорный орган выясняет причины инцидента и контролирует ход расследования.