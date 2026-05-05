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Футбольные ворота придавили подростка на спортплощадке в Алтайском крае

В результате происшествия ребенку был причинен тяжкий вред здоровью

05 мая 2026, 21:30, ИА Амител

Упавшие ворота / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Упавшие ворота / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В селе Санниково 25 апреля на спортивной площадке произошел серьезный инцидент — на 16-летнего подростка упали незакрепленные футбольные ворота. Юноша получил травмы внутренних органов, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, металлические ворота рухнули в тот момент, когда подросток находился на площадке. В результате происшествия ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации объекта.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации муниципалитета, которые отвечают за безопасное состояние спортивной площадки. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа также проводится проверка, в рамках которой надзорный орган выясняет причины инцидента и контролирует ход расследования.

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край дети Спорт Футбол
       

Комментарии 7

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Шинник

21:40:11 05-05-2026

ГОСТ Р 55664-2013
..............................
а это "железное изделие в виде "Ворота футбольные"

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Гость

22:05:34 05-05-2026

Опять прославился этот Санниково. Медведев когда приезжал, тоже накуролесили.

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Лика

22:50:57 05-05-2026

Сегодня может землетрясения или с почвой что то случилось ,что ворота упали,у меня на даче пол провалился вчера нормальный был сегодня пришла умывальник Эл плита кухонный шкаф все наклонены под полом наверное дыра появилась у дома трещина появилась на дороге ,дача тоже в первомайском районе,прочитала что и в Барнауле дыра появилась погреб как то обвалился хотелось бы узнать поподробнее причину ,хотя на самом деле жутко,завтра рискну отодвинуть рискну ,но боюсь что там за яма появилась ,так и дом рухнуть может

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Афиноген

00:07:13 06-05-2026

Только дебилы пытаются подтянуться на перекладине. Надеюсь больше так делать не будет.

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Гость

07:38:06 06-05-2026

Запретить ворота,да и вся недолга.

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Гость

10:46:49 06-05-2026

Гость (07:38:06 06-05-2026) Запретить ворота,да и вся недолга.... Издать указ губернатора, проверить все ворота на всей территории Алтайского края.

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Гость

12:12:13 06-05-2026

Так уже было такое. Нужно демонтировать все ворота. От этого больше пользы, чем от ограничений интернета.

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