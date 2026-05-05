Жители Алтайского края сообщили о мертвой рыбе и неприятном запахе на озере Анисимово
Точные причины гибели рыбы не установлены
05 мая 2026, 08:47, ИА Амител
На озере Анисимово зафиксировали массовую гибель рыбы — на берегу обнаружены десятки мертвых особей, а в воздухе ощущается резкий неприятный запах. О происходящем сообщили очевидцы, посетившие водоем, пишет "Инцидент Барнаул".
По словам жителей, картина вызвала серьезное беспокойство. Люди отмечают, что ранее ориентировались на положительные отзывы о месте, однако реальное состояние озера оказалось противоположным ожиданиям.
На данный момент точные причины гибели рыбы не установлены. Среди возможных факторов очевидцы называют загрязнение воды, нехватку кислорода или другие экологические нарушения.
Официальной информации от надзорных и природоохранных ведомств на момент публикации не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.
11:45:55 05-05-2026
Сахарный завод что-то слил в озеро?
11:52:44 05-05-2026
Гость (11:45:55 05-05-2026) Сахарный завод что-то слил в озеро?... да.. часто грешат
12:00:21 05-05-2026
Гость (11:45:55 05-05-2026) Сахарный завод что-то слил в озеро?... Воздух подо льдом кончился и аля-улю. По весне дохлая рыба всплыла.