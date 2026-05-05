НОВОСТИОбщество

В Барнауле у детской площадки во дворе жилого дома обрушился погреб

Несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом

05 мая 2026, 20:32, ИА Амител

Обвалившийся погреб / Фото: "Инцидент Барнаул"
Обвалившийся погреб / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе жилого дома на улице Глушкова, 32 произошел обвал погреба — рядом с детской площадкой образовалась опасная яма. О случившемся рассказали местные жители в паблике "Инцидент Барнаул", подчеркнув, что провал находится в непосредственной близости от места, где ежедневно играют дети.

По словам горожанки, после обрушения участок лишь обозначили сигнальной лентой, не приняв других мер безопасности. При этом жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и городскую администрацию с просьбой оградить территорию и провести ремонт, однако, как утверждает автор публикации, проблема до сих пор не решена.

«Мы боимся отпускать детей на площадку. В любой момент кто-то может упасть в яму», — пожаловалась женщина.

Жители отмечают, что, несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом, что вызывает серьезную тревогу у родителей.

Ранее в Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала.

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НОВОСТИПроисшествия

Барнаул дети
       

Комментарии 6

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Вежливый человек

21:04:56 05-05-2026

Три машины грунта.

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Афиноген

22:23:38 05-05-2026

Хозяина погреба за ушко и на солнышко. Пусть купит 3 машины грунта у вежливого и засыплет свое творение. Затем всех остальных "поргебистов" подвергнуть такой же процедуре.

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Гость

23:35:29 05-05-2026

таких погребов по городу сотни, в каждом дворе по 2

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гость

06:39:30 06-05-2026

Выдернуть и засыпать Все погреба ! Уродство сплошное !

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Мимопроходящий

08:14:58 06-05-2026

гость (06:39:30 06-05-2026) Выдернуть и засыпать Все погреба ! Уродство сплошное !... Они сами потихоньку сойдут на нет, не трогайте их. Все бы вам ломать да крушить.

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Гость

07:15:29 06-05-2026

Сейчас дети одни не гуляют, так что смотрите за ними внимательно, задрали чуть что детьми прикрываться. Собрали со всех жителей двора деньги по квитанции ЖКУ и засЫпали яму, если хозяина уже нет. Меня ваша яма не напрягает.

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