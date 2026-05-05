В Барнауле у детской площадки во дворе жилого дома обрушился погреб

Несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом

05 мая 2026, 20:32, ИА Амител

Обвалившийся погреб / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе жилого дома на улице Глушкова, 32 произошел обвал погреба — рядом с детской площадкой образовалась опасная яма. О случившемся рассказали местные жители в паблике "Инцидент Барнаул", подчеркнув, что провал находится в непосредственной близости от места, где ежедневно играют дети.

По словам горожанки, после обрушения участок лишь обозначили сигнальной лентой, не приняв других мер безопасности. При этом жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и городскую администрацию с просьбой оградить территорию и провести ремонт, однако, как утверждает автор публикации, проблема до сих пор не решена.

«Мы боимся отпускать детей на площадку. В любой момент кто-то может упасть в яму», — пожаловалась женщина.

Жители отмечают, что, несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом, что вызывает серьезную тревогу у родителей.

Ранее в Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала.