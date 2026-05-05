В Барнауле у детской площадки во дворе жилого дома обрушился погреб
Несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом
05 мая 2026, 20:32, ИА Амител
В Барнауле во дворе жилого дома на улице Глушкова, 32 произошел обвал погреба — рядом с детской площадкой образовалась опасная яма. О случившемся рассказали местные жители в паблике "Инцидент Барнаул", подчеркнув, что провал находится в непосредственной близости от места, где ежедневно играют дети.
По словам горожанки, после обрушения участок лишь обозначили сигнальной лентой, не приняв других мер безопасности. При этом жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и городскую администрацию с просьбой оградить территорию и провести ремонт, однако, как утверждает автор публикации, проблема до сих пор не решена.
«Мы боимся отпускать детей на площадку. В любой момент кто-то может упасть в яму», — пожаловалась женщина.
Жители отмечают, что, несмотря на угрозу, дети продолжают играть рядом с провалом, что вызывает серьезную тревогу у родителей.
Ранее в Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала.
21:04:56 05-05-2026
Три машины грунта.
22:23:38 05-05-2026
Хозяина погреба за ушко и на солнышко. Пусть купит 3 машины грунта у вежливого и засыплет свое творение. Затем всех остальных "поргебистов" подвергнуть такой же процедуре.
23:35:29 05-05-2026
таких погребов по городу сотни, в каждом дворе по 2
06:39:30 06-05-2026
Выдернуть и засыпать Все погреба ! Уродство сплошное !
08:14:58 06-05-2026
гость (06:39:30 06-05-2026) Выдернуть и засыпать Все погреба ! Уродство сплошное !... Они сами потихоньку сойдут на нет, не трогайте их. Все бы вам ломать да крушить.
07:15:29 06-05-2026
Сейчас дети одни не гуляют, так что смотрите за ними внимательно, задрали чуть что детьми прикрываться. Собрали со всех жителей двора деньги по квитанции ЖКУ и засЫпали яму, если хозяина уже нет. Меня ваша яма не напрягает.