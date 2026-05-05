Барнаул возглавил рейтинг сибирских столиц по положительным отзывам на 2ГИС

Краевой центр получил самый высокий рейтинг среди городов Сибири

05 мая 2026, 07:17, ИА Амител

По данным отзывов пользователей в приложении 2ГИС, Барнаул занял первое место среди городов Сибири по уровню удовлетворенности жителей. Город получил самый высокий рейтинг в сибирском регионе. Он обогнал Омск, Новосибирск, Кемерово, Томск, Горно-Алтайск, Иркутск, Красноярск, Кызыл и Абакан.

Пользователи активно делятся теплыми словами о Барнауле, подчеркивая его достоинства. Многие отмечают чистоту и уют города:

«Прекрасный город! Чисто, аккуратно. Есть районы, которые развиваются и становятся лучше с каждым годом. Я не жалею, что живу здесь. Недооцененный город России, он заслуживает большего внимания».

Жители ценят Барнаул как родное и любимое место — об этом говорят многочисленные эмоциональные отзывы:

«Любимый, чистый и приятный город, родилась и живу в нем!».

«Город классный!!!».

«Любимый город».

«С рожденья тут живу, любимый город!».

«Самый лучший город на планете».

«Самое любимое и родное место».

«Родной и любимый уютный город Барнаул».

Отдельные пользователи обращают внимание на туристическую привлекательность Барнаула и его особый колорит:

«Барнаул — это алтайский микс из сибирского колорита и скрытых сокровищ!».

Еще один житель отметил удобства для досуга:

«Отличный город для прогулок. Много истории и красивая набережная».

Позитивные отзывы отражают общую атмосферу привязанности горожан к Барнаулу и их готовность отмечать его сильные стороны — от ухоженности улиц до богатой истории и возможностей для отдыха.