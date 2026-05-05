Барнаул возглавил рейтинг сибирских столиц по положительным отзывам на 2ГИС
05 мая 2026, 07:17, ИА Амител
По данным отзывов пользователей в приложении 2ГИС, Барнаул занял первое место среди городов Сибири по уровню удовлетворенности жителей. Город получил самый высокий рейтинг в сибирском регионе. Он обогнал Омск, Новосибирск, Кемерово, Томск, Горно-Алтайск, Иркутск, Красноярск, Кызыл и Абакан.
Пользователи активно делятся теплыми словами о Барнауле, подчеркивая его достоинства. Многие отмечают чистоту и уют города:
«Прекрасный город! Чисто, аккуратно. Есть районы, которые развиваются и становятся лучше с каждым годом. Я не жалею, что живу здесь. Недооцененный город России, он заслуживает большего внимания».
Жители ценят Барнаул как родное и любимое место — об этом говорят многочисленные эмоциональные отзывы:
«Любимый, чистый и приятный город, родилась и живу в нем!».
«Город классный!!!».
«Любимый город».
«С рожденья тут живу, любимый город!».
«Самый лучший город на планете».
«Самое любимое и родное место».
«Родной и любимый уютный город Барнаул».
Отдельные пользователи обращают внимание на туристическую привлекательность Барнаула и его особый колорит:
«Барнаул — это алтайский микс из сибирского колорита и скрытых сокровищ!».
Еще один житель отметил удобства для досуга:
«Отличный город для прогулок. Много истории и красивая набережная».
Позитивные отзывы отражают общую атмосферу привязанности горожан к Барнаулу и их готовность отмечать его сильные стороны — от ухоженности улиц до богатой истории и возможностей для отдыха.
07:36:59 05-05-2026
Согласен, хороший город, намного лучше вонючего лабиринта Новосибирска, еще б зп поднять бы до уровня хотя б питерских.
14:56:23 05-05-2026
Гость (07:36:59 05-05-2026) Согласен, хороший город, намного лучше вонючего лабиринта Но... хотяб питерских? да мы мечтаем тут об уровня хоты б новосибирском. Какой там уж питер...
08:24:33 05-05-2026
Ага. А по удовлетворённости работой общественного транспорта наверное вообще первые в стране ...
16:23:41 05-05-2026
Чучмек (08:24:33 05-05-2026) Ага. А по удовлетворённости работой общественного транспорта... Да хрен с ним. С транспортом. Об этом потом. Сначала уровень и зарплаты
08:25:09 05-05-2026
Сильно зависит от той части города, о которой идёт речь. Если в северо- западных окраинах кварталы действительно картина хорошая. Но ещё больше районов, где картинка иная. Кому то выгодно сейчас все перекрашивать. Реальность, например, старого центра требует трезвого взгляда и благоустройства.
08:56:48 05-05-2026
Просто люди нормальных городов не видели, как и нормальных набережных - набережные в Красе, Новосибирске, Иркутске, Омске - гораздо лучше барнаульского аппендикса размером в пару сотен метров. Сравнить историю Барнео - с историей Красноярска или Томска - ну просто смешно. Здесь домов начала века по пальцам одной руки - всё пожар 17-го года спалил. Новосибирск, конечно же, знатная клоака, и с ней соревноваться только Рубцовску по силам, но в качестве красивого города Барнео на световые годы отстает от того же Красноярска. Не, если сравнивать с Горно-Алтайском или Кызылом с Абаканом, то может еще и терпимо, но Красноярск, Омск, Кемерово - в разы лучше выглядят чем Барнаул. Тут приличных кабаков три-четыре от силы, дороги - кошмар, общественный транспорт - худший в Сибири (если не во всей стране), дворец спорта - древняя развалюха, театральная площадка - одна (молодежный за театр не считается), автовокзал и ж/д - уродские, аэропорт еще понятен, но существующий пока - это хлев. Люди в гости к вам приедут - вы куда их поведете? На бывшую речку Обь смотреть с огрызка набережной? А может в ТРЦ поведете, где горожане в основном ошиваются? Не. В лучшем случае в Белокуриху или Горный повезете, ибо в самом Барнауле смотреть нечего.
11:42:11 05-05-2026
не нужно сравнивать нашу набережную с этими городами. у нас география разная, набережной в принципе никогда не было. то что сейчас есть - намного лучше того, что было раньше. в названных городах была, знаю о чем пишу
13:13:04 05-05-2026
Гость (11:42:11 05-05-2026) не нужно сравнивать нашу набережную с этими городами. у... У колхозников всё измеряется набережными и количеством 25 этажек
14:15:55 05-05-2026
Гость (13:13:04 05-05-2026) У колхозников всё измеряется набережными и количеством 25 эт... А у вас, у якобы горожан, чем измеряется комфортная городская среда и красота окружающего пространства? Количеством типовых однотипных совковых построек, что по бедности называли дворцами? Посмотри на свой дворец спорта и сходи на арены в Новосибирске или Омске. Посмотри на свои дворцы якобы культуры - это убогие хибары. Посмотри на свой Драмтеатр и сравни его хотя бы с новосибирским НОВАТом. А потом озвучь свои выводы.
14:29:33 05-05-2026
Гость (14:15:55 05-05-2026) А у вас, у якобы горожан, чем измеряется комфортная городска... да что далеко ходить-соседние с администрацией здания осыпаются, проспект Ленина облезлый весь, а в какой старый ветхий мрак превратилась площадь Советов...
14:40:40 05-05-2026
Гость (14:29:33 05-05-2026) да что далеко ходить-соседние с администрацией здания осыпаю... и площадь Ветеранов
17:18:14 05-05-2026
Гость (08:56:48 05-05-2026) Просто люди нормальных городов не видели, как и нормальных н... Круто сказал!!! Прямо в .....
09:11:05 05-05-2026
" На бывшую речку Обь смотреть с огрызка набережной?"
Вообще-то вид вечером с Нагорного парка на новый мост и реку шедеврален.
09:13:37 05-05-2026
Деревня она и есть. Достаточно во дворы зайти в спальных районах.