Губернатор Кузбасса поручил ускорить ремонт разрушенной дороги на Бийск

05 мая 2026, 11:33, ИА Амител

Участок разрушенной дороги / Фото: "Бийск 22"

На аппаратном совещании регионального правительства губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк распорядился ускорить ремонт дороги на Бийск.

Он отметил, что власти оперативно организовали временный проезд вдоль разрушенного участка на время ремонта, но необходимо как можно быстрее восстановить полную функциональность трассы.

Соответствующие поручения губернатор дал Министерству ЖКХ и дорожного комплекса, департаменту по чрезвычайным ситуациям и администрации Новокузнецкого муниципального округа.

Напомним, 22 апреля в Новокузнецком округе на 186‑м километре автодороги "Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк" обрушилась часть дорожного полотна, из‑за чего власти временно ограничили движение на этом участке.

Вслед за этим в Ельцовском районе Алтайского края ввели ограничения на движение всего транспорта по дороге "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области" (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью). 23 апреля в Кузбассе из‑за сложившейся ситуации ввели режим ЧС.

Участок дороги обеспечивает подъезд к шести населенным пунктам. По словам водителей, половина трассы превратилась в настоящий аттракцион с резкими спусками и подъемами.

Сейчас на месте работают специалисты, занятые в ремонте. При этом сроки окончания восстановительных работ пока не называются, сообщает Министерство ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса.