За нарушение правил предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц

05 мая 2026, 12:15, ИА Амител

В Барнауле 9 мая - в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - запретят продажу алкоголя, нарушителям грозят крупные штрафы, сообщает мэрия.

«В соответствии с законом Алтайского края от 06.02.2012 №5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края" (в редакции от 05.03.2024 №9-ЗС), не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 Мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - напомнили в администрации города.

Запрет распространяется на всю территорию города Барнаула. Нарушение правил влечет:

на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Напомним, продажу алкоголя запретят 9 мая во всем Алтайском крае. Это касается розничных точек продажи, заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию.