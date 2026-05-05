Продажу алкоголя запретят в Барнауле в День Победы
За нарушение правил предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц
05 мая 2026, 12:15, ИА Амител
В Барнауле 9 мая - в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - запретят продажу алкоголя, нарушителям грозят крупные штрафы, сообщает мэрия.
«В соответствии с законом Алтайского края от 06.02.2012 №5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края" (в редакции от 05.03.2024 №9-ЗС), не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 Мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - напомнили в администрации города.
Запрет распространяется на всю территорию города Барнаула. Нарушение правил влечет:
- на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Напомним, продажу алкоголя запретят 9 мая во всем Алтайском крае. Это касается розничных точек продажи, заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию.
12:23:18 05-05-2026
Я уже закупился запрещайте...
12:45:31 05-05-2026
самогон не запретишь !
14:33:17 05-05-2026
Алтайка 10 км.
17:34:31 05-05-2026
Внимательный из Б (14:33:17 05-05-2026) Алтайка 10 км. ...
Разве Алтайка за пределами АК?
19:02:02 05-05-2026
Гость (17:34:31 05-05-2026) Разве Алтайка за пределами АК? ... А причем тут АК? В Барнауле 9 мая - в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - запретят продажу алкоголя... НИ ОДИН ГОД продажи не запрещали.
21:15:26 05-05-2026
Гость (19:02:02 05-05-2026) НИ ОДИН ГОД продажи не запрещали.Сколько вам годиков? В Барнауле уже наверное более лет 10-ти на 9 мая и на день города "рекомендуют" не продавать алкоголь. Если интересна точная дата, то гуглите.
22:37:34 05-05-2026
Гость (21:15:26 05-05-2026) Сколько вам годиков? В Барнауле уже наверное более лет 10-ти... Читаем внимательно:
1. Алтайка 10 км
2.Разве Алтайка за пределами АК?
3.В Барнауле уже наверное более лет 10-ти на 9 мая и на день города "рекомендуют" не продавать алкоголь.
Так вот Барнаул это Барнаул, а Новоалтайск это Новоалтайск. И у нас ни разу не запрещали алкоголь на 9-е мая. Такие дела. Привет мэру Барнаула!
09:22:02 06-05-2026
Гость (19:02:02 05-05-2026) А причем тут АК? В Барнауле 9 мая - в день празднования 81-й... Напомним, продажу алкоголя запретят 9 мая во всем Алтайском крае.
16:24:26 06-05-2026
Баранам (09:22:02 06-05-2026) Напомним, продажу алкоголя запретят 9 мая во всем Алтайском ... Редкое у тебя фамилиЕ!
17:25:53 05-05-2026
Ресторан чуть дороже а в обще вас же предупредили.Предупрежден значит вооружен.