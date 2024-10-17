Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 октября?

Интенсивность заторов достигла 7 баллов

17 октября 2024, 08:18, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 17 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 7 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Улица Попова

На Попова, как и в предыдущие дни, есть затор в районе пересечения с Павловским трактом, Балтийской и Взлетной. Также съехать на Попова будет проблематично с Власихинской. В том же районе ощутимый затор есть на пересечении Энтузиастов и Солнечной Поляны.

Улица Юрина

Гигантская пробка образовалась на Юрина в сторону кольца на Малахова – почти 1,5 километра. Она начинается еще до улицы Островского. С нее выехать на Юрина тоже будет трудно.

Проспект Строителей

Классическая барнаульская пробка. Затор начинается от пересечения проспекта Строителей с Павловским трактом, а после переходит на проспект Красноармейский. Выехать с улицы Советской Армии также будет непросто.

Улица Матросова

На Матросова пробка не большая по протяженности, но, по оценке "Яндекса", крайне "медленная". Утром 17 октября затруднения с проездом начинаются от Восточной и заканчиваются лишь на пересечении с Колесной.