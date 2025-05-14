В Барнауле движение транспорта по улице Островского перекрыли до 18 июня
Ограничения связаны с капитальным ремонтом теплосети
14 мая 2025, 09:25, ИА Амител
В Барнауле ограничили движение транспорта по улице Островского. Два участка перекрыли 14 мая в 09:00. Об этом сообщили в администрации города.
Такие меры связаны с капитальным ремонтом тепловой сети. Автомобили не смогут ездить до 21:00 18 июня по следующим направлениям:
- по всей ширине проезжей части улицы Островского, от здания № 90а до здания № 80;
- по всей ширине проезжей части проезда, от улицы Островского до здания № 2а по улице Симферопольской.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков. Схемы объезда будут указаны на соответствующих дорожных знаках.
Напомним, 12 мая из-за ремонта трамвайных путей на площади Октября в Барнауле также частично ограничили движение транспорта. Проезд закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина в прямом направлении. В связи с этим временно изменили схемы движения трамваев, автобусов и троллейбусов.
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