В Барнауле оштрафовали микрофинансовую компанию за навязчивые попытки вернуть долг

Теперь организации придется заплатить 60 тысяч рублей

12 сентября 2024, 19:34, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Микрофинансовая компания получила штраф 60 тысяч рублей за навязчивые попытки вернуть долг с жительницы Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Алтайскому краю.

Женщина взяла деньги в кредит и не смогла вовремя его погасить. В результате сотрудники компании стали звонить ей более одного раза в сутки по WhatsApp, вводили ее в заблуждение относительно размера долга и правовой ответственности. При этом фирма связывалась с ней не со своего номера, чтобы избежать наказания за свои неправомерные действия.

Жительница Барнаула пожаловалась в один из отделов ГУ ФССП по Алтайскому краю. Сотрудники ведомства провели административное расследование и установили факты нарушения законодательства. Компанию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности").