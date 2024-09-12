В Барнауле оштрафовали микрофинансовую компанию за навязчивые попытки вернуть долг
Теперь организации придется заплатить 60 тысяч рублей
12 сентября 2024, 19:34, ИА Амител
Микрофинансовая компания получила штраф 60 тысяч рублей за навязчивые попытки вернуть долг с жительницы Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Алтайскому краю.
Женщина взяла деньги в кредит и не смогла вовремя его погасить. В результате сотрудники компании стали звонить ей более одного раза в сутки по WhatsApp, вводили ее в заблуждение относительно размера долга и правовой ответственности. При этом фирма связывалась с ней не со своего номера, чтобы избежать наказания за свои неправомерные действия.
Жительница Барнаула пожаловалась в один из отделов ГУ ФССП по Алтайскому краю. Сотрудники ведомства провели административное расследование и установили факты нарушения законодательства. Компанию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности").
19:50:54 12-09-2024
Реально берега попутали.
20:35:34 12-09-2024
Теперь видимо им придется закрыться, не потянут они штраф 100%
20:54:00 12-09-2024
Под какие проценты предоставлялся кредит? Если под варварские, то не давным ли давно надлежало запретить эти живоглотные "микрофинансовые компании" как таковые?
09:27:13 13-09-2024
Гость (20:54:00 12-09-2024) Под какие проценты предоставлялся кредит? Если под варварски... Запретить? Есть идиоты, которые берут займы под бешенные проценты. Их под дулом пистолета заставляют? они не читая документы подписывают?