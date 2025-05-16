В Барнауле оштрафуют бары и магазины, продававшие алкоголь на 9 Мая
Во время торжеств проводились рейды, в которых участвовали сотрудники администраций города и районов совместно с правоохранителями
16 мая 2025, 14:45, ИА Амител
В Барнауле выявили нарушителей закона в сфере розничной продажи продукции, которые продавали алкогольные напитки во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.
Напомним, 9 мая 2025 года в Барнауле, как и во всем регионе, была запрещена продажа алкогольных напитков, согласно закону "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Введение запрета необходимо для снижения уровня потребления алкогольной продукции и соблюдения общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.В целях контроля за соблюдением требований закона проводились рейды, в которых участвовали сотрудники администраций города и районов совместно с правоохранителями.
"Установлены факты продажи алкогольной продукции в магазинах "Светлый" (ул. Солнцева, 15), СНТ "Березовая роща" и СНТ "Аэрофлот". Также выявлены факты продажи алкогольной продукции в закрытой потребительской таре (упаковке) в барах: "Пик-Ник" (ул. Петра Сухова, 58), "Бочкари" (Павловский тракт, 307/5), "Заправка" (ул. Малахова, 93), "Большая кружка" (ул. Малахова, 123) и "Пивзавод" (ул. Максима Горького, 14)", – рассказали в мэрии.
За несоблюдение требований закона предусмотрена административная ответственность: для должных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
14:46:25 16-05-2025
а я не скажу где покупал
15:15:18 16-05-2025
Штрафы ничтожно малы по сравнению с выручкой. Делимся?
15:19:06 16-05-2025
друзей не сдают
16:28:08 16-05-2025
Поддерживаю данный закон на территории края.
Алкоголь - зло.
Послушное население может всё купить заранее, а лучше вспоминать своих родственников другими напитками, дружественным общением, доброй и заботливой семьёй.
16:56:40 16-05-2025
Гость (16:28:08 16-05-2025) Поддерживаю данный закон на территории края.Алкоголь - з... Ну так не пейте. Вам же никто насильно не заливает? Или вы остановиться не можете?😆
18:18:35 16-05-2025
Кхм... (16:56:40 16-05-2025) Ну так не пейте. Вам же никто насильно не заливает? Или вы о... А я и не пью.
А видеть алкашей на серьёзных мероприятиях это неприятно.
Побудут один день трезвыми - ничего не случится.
Кровопролитная война шла четыре года.
Советские люди победили фашизм.
А сегодня один день без алкоголя прожить не могут.
21:22:08 16-05-2025
Гость (18:18:35 16-05-2025) А я и не пью.А видеть алкашей на серьёзных мероприятиях ... Ну так не смотрите на алкашей. Смотрите на трибуну, там начальство и всё трезвое.
08:55:21 17-05-2025
Кхм... (21:22:08 16-05-2025) Ну так не смотрите на алкашей. Смотрите на трибуну, там нача... Никто не смотрит на алкашей. Это отвратительное зрелище.
Они как зальют свои глаза так идут в общество.
Сидели бы дома в своём пьяном угаре.
Не мешали бы нормальным людям жить, получать информацию, культурно и цивилизованно воспитывать детей.
18:19:04 17-05-2025
Гость (08:55:21 17-05-2025) Никто не смотрит на алкашей. Это отвратительное зрелище....
А у тебя две крайности - трезвенник и алкаш? Вот ты бы как раз и не писал глупости. Реально мерзко от таких. Представляю, как от тебя окружающим душно!
06:35:18 17-05-2025
Гость (18:18:35 16-05-2025) А я и не пью.А видеть алкашей на серьёзных мероприятиях ... А вы победили разум. Окончательно и бесповоротно. И омерзительно от таких святош!
10:10:43 17-05-2025
Гость (06:35:18 17-05-2025) А вы победили разум. Окончательно и бесповоротно. И омерзите... Поверьте, святошам тоже омерзительно смотреть на глупость.
Но жизнь одна и её надо жить.
Главное, что всегда есть возможность выбора.
Удачи Вам в ваших делах, радости и благодати во всём!!!
15:22:18 17-05-2025
Гость (10:10:43 17-05-2025) Поверьте, святошам тоже омерзительно смотреть на глупость.
18:59:27 16-05-2025
Кхм... (16:56:40 16-05-2025) Ну так не пейте. Вам же никто насильно не заливает? Или вы о... также как и никто вам не мешает закупиться заранее.. Али сил терпеть нет?
17:51:04 16-05-2025
очень многие продавали судя по количеству пьяных в городе и пригороде, в СНТ киоски и пр - торговали вовсю!!!