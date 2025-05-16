В Барнауле оштрафуют бары и магазины, продававшие алкоголь на 9 Мая

Во время торжеств проводились рейды, в которых участвовали сотрудники администраций города и районов совместно с правоохранителями

16 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле выявили нарушителей закона в сфере розничной продажи продукции, которые продавали алкогольные напитки во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.

Напомним, 9 мая 2025 года в Барнауле, как и во всем регионе, была запрещена продажа алкогольных напитков, согласно закону "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Введение запрета необходимо для снижения уровня потребления алкогольной продукции и соблюдения общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.В целях контроля за соблюдением требований закона проводились рейды, в которых участвовали сотрудники администраций города и районов совместно с правоохранителями.

"Установлены факты продажи алкогольной продукции в магазинах "Светлый" (ул. Солнцева, 15), СНТ "Березовая роща" и СНТ "Аэрофлот". Также выявлены факты продажи алкогольной продукции в закрытой потребительской таре (упаковке) в барах: "Пик-Ник" (ул. Петра Сухова, 58), "Бочкари" (Павловский тракт, 307/5), "Заправка" (ул. Малахова, 93), "Большая кружка" (ул. Малахова, 123) и "Пивзавод" (ул. Максима Горького, 14)", – рассказали в мэрии.

За несоблюдение требований закона предусмотрена административная ответственность: для должных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.