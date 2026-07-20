В Барнауле пенсионерка перевела мошеннику 115 тысяч, чтобы "замять дело" и "спасти дочь"
Злоумышленник убедил женщину собрать все наличные сбережения и передать курьеру
20 июля 2026, 16:39, ИА Амител
В Барнауле мошенник обманул пенсионерку, разыграв стандартную историю с родственником, который якобы совершил ДТП, сообщает алтайское МВД.
«Позвонил неизвестный и заявил, что дочь попала в аварию, является виновницей происшествия, и для того чтобы "замять дело", срочно требуются денежные средства», — рассказали в ведомстве.
Мошенник убедил женщину собрать все наличные сбережения и передать их курьеру, который подъедет к подъезду.
В итоге пенсионерка передала незнакомому молодому человеку 115 тысяч рублей. После этого связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой обмана.
Ранее в Бийске курьер забрал у пенсионерки деньги для "попавшей в ДТП дочки". Им оказался 18-летний житель соседнего региона, который подрабатывал у мошенников.
17:15:29 20-07-2026
что значит "пенсионерка"? некоторые на пенсию выходят в 35-38 лет, а кто-то и в детстве по здоровью.