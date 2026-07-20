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В Барнауле пенсионерка перевела мошеннику 115 тысяч, чтобы "замять дело" и "спасти дочь"

Злоумышленник убедил женщину собрать все наличные сбережения и передать курьеру

20 июля 2026, 16:39, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле мошенник обманул пенсионерку, разыграв стандартную историю с родственником, который якобы совершил ДТП, сообщает алтайское МВД.

«Позвонил неизвестный и заявил, что дочь попала в аварию, является виновницей происшествия, и для того чтобы "замять дело", срочно требуются денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Мошенник убедил женщину собрать все наличные сбережения и передать их курьеру, который подъедет к подъезду.

В итоге пенсионерка передала незнакомому молодому человеку 115 тысяч рублей. После этого связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой обмана.

Ранее в Бийске курьер забрал у пенсионерки деньги для "попавшей в ДТП дочки". Им оказался 18-летний житель соседнего региона, который подрабатывал у мошенников.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники
       

Комментарии 1

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Элен без ребят

17:15:29 20-07-2026

что значит "пенсионерка"? некоторые на пенсию выходят в 35-38 лет, а кто-то и в детстве по здоровью.

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