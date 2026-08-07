В Бийске пара пенсионеров "зарегистрировала через спецбанкомат" почти 1 млн рублей

Все началось с "замены домофона"

07 августа 2026, 10:16, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Бийске пенсионеры стали жертвами мошенников, потеряв 957 тысяч рублей. Схема началась с обычного звонка в мессенджере, сообщает алтайское МВД.

«Неизвестный сообщил 67-летней бийчанке, что в подъезде якобы меняют домофоны и временно будут выдавать коды для входа. Женщине пришло SMS, и ее попросили продиктовать цифры», — рассказали в ведомстве.

Почти сразу после этого появилось уведомление о входе на портал "Госуслуги" и выпуске электронной подписи. В сообщении был указан номер "горячей линии".

На звонок ответил мужчина. Он заявил, что от имени пенсионерки была оформлена доверенность на гражданина "недружественной страны", который теперь может распоряжаться ее имуществом и деньгами.

Затем мошенник перевел женщину на другого сотрудника, который предложил срочно снять деньги и положить их на безопасные счета.

«Следуя указаниям, женщина сняла сбережения с вкладов, перевела их на карту мужа, затем они вместе обналичили всю сумму. После этого семейную пару убедили, что купюры необходимо зарегистрировать через "специальный банкомат"», — отметили в МВД.

Супруги приехали по указанному адресу и внесли все деньги на счета, которые назвал мошенник, а когда вернулись домой, то поняли, что никакой "декларации" не будет и их попросту обманули.

Ранее "замена" домофона едва не оставила другую бийскую пенсионерку без сбережений. Женщина обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества.