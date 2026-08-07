В Бийске пара пенсионеров "зарегистрировала через спецбанкомат" почти 1 млн рублей
Все началось с "замены домофона"
07 августа 2026, 10:16, ИА Амител
В Бийске пенсионеры стали жертвами мошенников, потеряв 957 тысяч рублей. Схема началась с обычного звонка в мессенджере, сообщает алтайское МВД.
«Неизвестный сообщил 67-летней бийчанке, что в подъезде якобы меняют домофоны и временно будут выдавать коды для входа. Женщине пришло SMS, и ее попросили продиктовать цифры», — рассказали в ведомстве.
Почти сразу после этого появилось уведомление о входе на портал "Госуслуги" и выпуске электронной подписи. В сообщении был указан номер "горячей линии".
На звонок ответил мужчина. Он заявил, что от имени пенсионерки была оформлена доверенность на гражданина "недружественной страны", который теперь может распоряжаться ее имуществом и деньгами.
Затем мошенник перевел женщину на другого сотрудника, который предложил срочно снять деньги и положить их на безопасные счета.
«Следуя указаниям, женщина сняла сбережения с вкладов, перевела их на карту мужа, затем они вместе обналичили всю сумму. После этого семейную пару убедили, что купюры необходимо зарегистрировать через "специальный банкомат"», — отметили в МВД.
Супруги приехали по указанному адресу и внесли все деньги на счета, которые назвал мошенник, а когда вернулись домой, то поняли, что никакой "декларации" не будет и их попросту обманули.
Ранее "замена" домофона едва не оставила другую бийскую пенсионерку без сбережений. Женщина обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества.
10:34:23 07-08-2026
Надо полагать, регистрация прошла успешно.
10:57:17 07-08-2026
В школах много контингента 65+. Чему научат такие?
13:54:15 07-08-2026
Гость (10:57:17 07-08-2026) В школах много контингента 65+. Чему научат такие?... Моя мама 65+, учитель, подобных мошенников на раз вычисляет. Причём потом мне рассказывает про новые схему, про которые я ещё не слышал. Дело не в возрасте, а в наличии критического мышления и мышления в целом. Тут и с молодёжью полно случаев описывают.
14:15:32 07-08-2026
Гость (10:57:17 07-08-2026) В школах много контингента 65+. Чему научат такие?...
Там и 20-летние попадаются. Как мы видим отсутствие критического мышления не всегда проблема пожилых. Это скорее черта характера - легко впадать в панику и абсолютно доверять официальным лицам
10:58:42 07-08-2026
А банки не при делах.
15:55:07 07-08-2026
мне позвонили на MAХ с явным краснодарским или украинским акцентом и предупредили, что в нашем доме, назвали адрес, будут отключать холодную воду на 3 дня. Будет приезжать цистерна с питьевой водой, чтобы набрать воду из цистерны без оплаты нужно будет получить жетон от управляющей компании, номер жетона вышлют в СМС , номер нужно продиктовать, чтобы его привязали к фамилии. Жетоны раздадут вечером у подъезда.