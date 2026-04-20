Нетрезвый житель Бийска упал на чужой автомобиль и оказался должен почти 40 тысяч рублей
Ответчик в ходе заседания отрицал свою причастность к повреждению автомобиля
20 апреля 2026, 15:16, ИА Амител
В Бийске суд обязал местного жителя компенсировать ущерб за поврежденный автомобиль после, казалось бы, бытового инцидента — мужчина в состоянии опьянения упал на припаркованную машину, а последствия обошлись ему почти в 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
С иском в суд обратился владелец автомобиля. По его словам, неизвестный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, потерял равновесие и упал на его машину. После случившегося была проведена экспертиза, которая выявила повреждения кузова. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа оценили в 30 100 рублей.
«Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 10 города Бийска. Ответчик в ходе заседания отрицал свою причастность к повреждению автомобиля, однако суд, изучив представленные доказательства, встал на сторону истца», — отметили в ведомстве.
В итоге с мужчины взыскали не только сумму ущерба — 30 100 рублей, но и дополнительные расходы: 3000 рублей за услуги эксперта и 4000 рублей госпошлины.
Не паркуйте машины во дворе. Покупайте гаражи или используйте автостоянки. Зимой, если скользко, и трезвому можно упасть на машину,,, Как тогда передвигаться к подъезду