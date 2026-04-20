Нетрезвый житель Бийска упал на чужой автомобиль и оказался должен почти 40 тысяч рублей

Ответчик в ходе заседания отрицал свою причастность к повреждению автомобиля

20 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото из архива amic.ru

В Бийске суд обязал местного жителя компенсировать ущерб за поврежденный автомобиль после, казалось бы, бытового инцидента — мужчина в состоянии опьянения упал на припаркованную машину, а последствия обошлись ему почти в 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

С иском в суд обратился владелец автомобиля. По его словам, неизвестный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, потерял равновесие и упал на его машину. После случившегося была проведена экспертиза, которая выявила повреждения кузова. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа оценили в 30 100 рублей.

«Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 10 города Бийска. Ответчик в ходе заседания отрицал свою причастность к повреждению автомобиля, однако суд, изучив представленные доказательства, встал на сторону истца», — отметили в ведомстве.

В итоге с мужчины взыскали не только сумму ущерба — 30 100 рублей, но и дополнительные расходы: 3000 рублей за услуги эксперта и 4000 рублей госпошлины.