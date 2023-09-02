В День города Барнаул накрыл небольшой дождь. Фото и видео
По прогнозу, осадки должны были выпасть лишь вечером
02 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
Площадь Советов / Фото: amic.ru
В центре Барнаула в полдень 2 сентября во время празднования Дня города неожиданно начался небольшой дождь, который синоптики прогнозировали на вечер.
Непогода, в частности, застала горожан на площади Советов, где с 10 утра проходит фестиваль фермерской еды "Свое", передает наш корреспондент.
Добавим, что в День города в столице Алтайского края ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Помимо дождя, также возможна гроза.
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