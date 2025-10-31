В долгострое на Ленина в Барнауле стали появляться стены и окна
В здании разместятся торговые площади, офисы и апартаменты
31 октября 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле продолжаются работы на долгострое по адресу проспект Ленина, 122б – напротив ТЦ "Норд-Вест". Каркас здания, стоявшего без движения около 20 лет, теперь почти "оброс" стенами и окнами. Как сообщили amic.ru в компании-застройщике, внешние работы завершатся весной 2026 года.
По данным Группы компаний "Базис Строй" (заказчик проекта – ООО "Ленинский, подрядчик – ООО "Первая строительная компания"), в настоящее время на стройплощадке проводят монтаж стен из газоблоков, большинство оконных проемов, в том числе и витражных на первых этажах здания, уже застеклили.
«Работы идут по графику и будут продолжаться и зимой, в том числе по формированию внутренних помещений. Внешние работы планируют завершить весной 2026 года», – уточнили представители компании.
Полностью завершить работы намерены в мае 2027 года.
Согласно паспорту объекта, здание станет административно-торговым комплексом с подземной парковкой. На первых трех этажах разместятся торговые зоны – в том числе помещения с высокими потолками.
Следующие три этажа займут офисные помещения с готовой отделкой и всеми необходимыми инженерными системами. Верхние уровни здания отведут под апартаменты с мебелью и полной инфраструктурой.
Кроме того, проект предусматривает два подземных уровня: один – под парковку, другой – под дополнительные торговые площади. В здании установят пять лифтов, включая пассажирские и грузовые.
Строительство этого здания началось еще в начале 2000-х годов, однако после возведения каркаса работы были заморожены. Степень готовности объекта тогда составила всего 18%. За годы простоя у здания несколько раз сменились собственники. В 2021-м объект приобрел "Фитнес-центр "Галактика" за 31,3 млн рублей, но в 2023-м комплекс выкупил новый владелец. С весны 2024 года здесь стартовали масштабные работы. Им предшествовало обследование старых конструкций и укрепление фундамента здания. Экспертиза показала, что сооружение было грамотно законсервировано, благодаря чему основные элементы сохранились в хорошем состоянии.
15:49:37 31-10-2025
ну у моих друзей там неск. офисов, суды -ряды закончились еще года 3 назад , с того времени и строят. У здания несколько собственников, как выделяют деньги, так и строят. В планах достроить и запустить, уже есть несколько арендаторов которые строятся "в счет аренды" и пр. все норм. Не лезте только к людям, это их собственность и их дело
20:35:50 31-10-2025
Дом Быта-2 будет. Удивляло раньше, почему недострой. Каркас на вид сделан очень хорошо.
12:06:00 02-11-2025
Живу напротив, делают из коряво и палок(