В долгострое на Ленина в Барнауле стали появляться стены и окна

31 октября 2025

Здание на Ленина, 122б / Фото: Алена Полухина / amic.ru

В Барнауле продолжаются работы на долгострое по адресу проспект Ленина, 122б – напротив ТЦ "Норд-Вест". Каркас здания, стоявшего без движения около 20 лет, теперь почти "оброс" стенами и окнами. Как сообщили amic.ru в компании-застройщике, внешние работы завершатся весной 2026 года.

По данным Группы компаний "Базис Строй" (заказчик проекта – ООО "Ленинский, подрядчик – ООО "Первая строительная компания"), в настоящее время на стройплощадке проводят монтаж стен из газоблоков, большинство оконных проемов, в том числе и витражных на первых этажах здания, уже застеклили.

«Работы идут по графику и будут продолжаться и зимой, в том числе по формированию внутренних помещений. Внешние работы планируют завершить весной 2026 года», – уточнили представители компании.

Полностью завершить работы намерены в мае 2027 года.

Согласно паспорту объекта, здание станет административно-торговым комплексом с подземной парковкой. На первых трех этажах разместятся торговые зоны – в том числе помещения с высокими потолками.

Следующие три этажа займут офисные помещения с готовой отделкой и всеми необходимыми инженерными системами. Верхние уровни здания отведут под апартаменты с мебелью и полной инфраструктурой.

Кроме того, проект предусматривает два подземных уровня: один – под парковку, другой – под дополнительные торговые площади. В здании установят пять лифтов, включая пассажирские и грузовые.

Строительство этого здания началось еще в начале 2000-х годов, однако после возведения каркаса работы были заморожены. Степень готовности объекта тогда составила всего 18%. За годы простоя у здания несколько раз сменились собственники. В 2021-м объект приобрел "Фитнес-центр "Галактика" за 31,3 млн рублей, но в 2023-м комплекс выкупил новый владелец. С весны 2024 года здесь стартовали масштабные работы. Им предшествовало обследование старых конструкций и укрепление фундамента здания. Экспертиза показала, что сооружение было грамотно законсервировано, благодаря чему основные элементы сохранились в хорошем состоянии.