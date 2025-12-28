В Госдуме предложили расширить право на УДО для матерей детей до 14 лет
Сейчас такое право действует только для матерей детей до четырех лет
28 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, расширяющий право на условно-досрочное освобождение для женщин, имеющих детей. Инициатива направлена на рассмотрение в правительство РФ 28 декабря, сообщают РИА Новости.
Согласно документу, женщина, осужденная за преступление небольшой тяжести, сможет претендовать на УДО после отбытия не менее четверти срока наказания, если она беременна или имеет ребенка в возрасте до 14 лет. В настоящее время такое право предоставлено только беременным женщинам и матерям детей до четырех лет.
«Разве пятилетнему, десятилетнему или 13-летнему ребенку не нужна мама?» – заявил Слуцкий.
По его мнению, УДО в таких случаях необходимо, прежде всего, для защиты интересов детей, которые не должны расти без матери, а также даст женщине стимул вернуться к нормальной жизни.
Парламентарий подчеркнул, что инициатива касается только преступлений небольшой тяжести и направлена на предоставление второго шанса тем, кто не представляет опасности для общества.
16:57:33 28-12-2025
Вы что курите? Преступление должно быть наказуемо, а по вашей логике многодетные алкашки могут делать , что хотят. Правда, мне кажется, что эту лазеечку хотят оставить для богатых мошенниц. Для своих жён и дочек?
17:10:12 28-12-2025
Слуцкому нужно лоб помазать зелёнкой
17:57:16 28-12-2025
на фото мамаша явно по удо не выходила...
18:04:27 28-12-2025
Мамка-уголовница только таких же зэчат и воспитает себе на смену.
19:18:46 28-12-2025
Зачем эти урки злые нужны на воле ?
06:34:34 29-12-2025
Гость (19:18:46 28-12-2025) Зачем эти урки злые нужны на воле ?...
Плодиться.