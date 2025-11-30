НОВОСТИОбщество

В России предложили платить матерям за воспитание детей

Миронов выступил с инициативой выплачивать неработающим матерям пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка до его совершеннолетия

30 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату" для неработающих матерей, занимающихся воспитанием детей, пишет ТАСС.

Политик предложил установить размер выплат на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», – заявил Миронов.

По его словам, выплаты должны осуществляться на каждого ребенка до достижения им совершеннолетия.

«Материнский труд имеет огромное значение – не только в масштабах семьи, но для всего государства», – подчеркнул парламентарий.

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

11:40:23 30-11-2025

депутаты продолжают нести чушь
какое-то потребительское отношение к женщине, как будто она родильная машина. Пособие платят на детей, а не за взрослых. Взрослым нужно работать.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:44:04 30-11-2025

Давайте вы не будете хренью заниматься в виде подачек народу. Надо людям платить нормальные зарплаты. Народу, а не слугам народа, которые тырят больше своих зарплат.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:06 30-11-2025

гость (11:44:04 30-11-2025) Давайте вы не будете хренью заниматься в виде подачек народу... вы со своими слоганами валите в 1917 год, пожалуйста

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:35 30-11-2025

Гость (18:15:06 30-11-2025) вы со своими слоганами валите в 1917 год, пожалуйста... к тебе, что ли. Живи сам там.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:18:08 30-11-2025

как он предлагает контролировать, чтобы неработающая мать воспитывала детей, а не пропивала дармовые для нее деньги с подружками и дружками? Матери, которые действительно воспитывают детей, вынуждены работать, чтобы ребенок мог посещать кружки и секции, детские праздники и получать доп.образование (иностранные языки, компьютерные технологии и т.д.). Если папа не топ-менеджер и не олигарх, то он один эту телегу не вывозит, да и предлагаемый к выплате минимум проблемы не решит.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:38 30-11-2025

классная инициатива!!! в президенты его!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:34:41 30-11-2025

когда мать не работает, а сидит дома с детьми, как же она их будет воспитывать, если совсем не включена в социальную жизнь? Будем жить как республиках средней Азии

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:22 30-11-2025

Негодяй и популист. Сам всегда "одобрямс" бюджет. Прекрасно знает,что на это там средства не заложены.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:04 30-11-2025

Снова Сережа-десантник шумовую бестолковую волну поднял. Видимо решил свернуть на путь Вольфыча. "Даже тупой пиар - лучше некролога."

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:25 30-11-2025

Мытье пятых точек не воспитание. Тогда уж платить надо за конечный результат, что вырастили.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:30:30 30-11-2025

Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», – заявил Миронов.

Да вы уже который год "настаиваете" на выплате 13-ой пенсии...

  1 Нравится
Ответить
