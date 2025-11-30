В России предложили платить матерям за воспитание детей

Миронов выступил с инициативой выплачивать неработающим матерям пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка до его совершеннолетия

30 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату" для неработающих матерей, занимающихся воспитанием детей, пишет ТАСС.

Политик предложил установить размер выплат на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», – заявил Миронов.

По его словам, выплаты должны осуществляться на каждого ребенка до достижения им совершеннолетия.

«Материнский труд имеет огромное значение – не только в масштабах семьи, но для всего государства», – подчеркнул парламентарий.

