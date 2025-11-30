В России предложили платить матерям за воспитание детей
Миронов выступил с инициативой выплачивать неработающим матерям пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка до его совершеннолетия
30 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату" для неработающих матерей, занимающихся воспитанием детей, пишет ТАСС.
Политик предложил установить размер выплат на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.
«Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», – заявил Миронов.
По его словам, выплаты должны осуществляться на каждого ребенка до достижения им совершеннолетия.
«Материнский труд имеет огромное значение – не только в масштабах семьи, но для всего государства», – подчеркнул парламентарий.
11:40:23 30-11-2025
депутаты продолжают нести чушь
какое-то потребительское отношение к женщине, как будто она родильная машина. Пособие платят на детей, а не за взрослых. Взрослым нужно работать.
11:44:04 30-11-2025
Давайте вы не будете хренью заниматься в виде подачек народу. Надо людям платить нормальные зарплаты. Народу, а не слугам народа, которые тырят больше своих зарплат.
18:15:06 30-11-2025
гость (11:44:04 30-11-2025) Давайте вы не будете хренью заниматься в виде подачек народу... вы со своими слоганами валите в 1917 год, пожалуйста
23:28:35 30-11-2025
Гость (18:15:06 30-11-2025) вы со своими слоганами валите в 1917 год, пожалуйста... к тебе, что ли. Живи сам там.
14:18:08 30-11-2025
как он предлагает контролировать, чтобы неработающая мать воспитывала детей, а не пропивала дармовые для нее деньги с подружками и дружками? Матери, которые действительно воспитывают детей, вынуждены работать, чтобы ребенок мог посещать кружки и секции, детские праздники и получать доп.образование (иностранные языки, компьютерные технологии и т.д.). Если папа не топ-менеджер и не олигарх, то он один эту телегу не вывозит, да и предлагаемый к выплате минимум проблемы не решит.
18:15:38 30-11-2025
классная инициатива!!! в президенты его!
18:34:41 30-11-2025
когда мать не работает, а сидит дома с детьми, как же она их будет воспитывать, если совсем не включена в социальную жизнь? Будем жить как республиках средней Азии
18:54:22 30-11-2025
Негодяй и популист. Сам всегда "одобрямс" бюджет. Прекрасно знает,что на это там средства не заложены.
19:19:04 30-11-2025
Снова Сережа-десантник шумовую бестолковую волну поднял. Видимо решил свернуть на путь Вольфыча. "Даже тупой пиар - лучше некролога."
21:36:25 30-11-2025
Мытье пятых точек не воспитание. Тогда уж платить надо за конечный результат, что вырастили.
23:30:30 30-11-2025
Да вы уже который год "настаиваете" на выплате 13-ой пенсии...