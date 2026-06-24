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В Госдуму от Славгородского округа выдвинули нового кандидата вместо Марии Прусаковой

Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении

24 июня 2026, 15:16, ИА Амител

Светлана Кербер, Мария Прусакова, Людмила Клюшникова / Фото: скрин трансляции во "ВКонтакте" Марии Прусаковой
Светлана Кербер, Мария Прусакова, Людмила Клюшникова / Фото: скрин трансляции во "ВКонтакте" Марии Прусаковой

Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении депутата Госдумы и первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой по Славгородскому одномандатному округу. Вместо нее кандидатом в депутаты Госдумы выдвинули депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, первого секретаря Новоалтайского горкома партии Людмилу Клюшникову.

О принятом решении Мария Прусакова сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее постановление президиума ЦК КПРФ, пишет "Атмосфера".

Как следует из документа, отмена выдвижения Прусаковой по одномандатному округу связана с возложенными на нее обязанностями по организации избирательных кампаний в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва и Сахалинской области. Кроме того, партийное руководство рекомендовало ей возглавить список КПРФ на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание.

При этом на съезде КПРФ, который состоялся 20 июня, Мария Прусакова была выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы по партийному списку в территориальной группе, объединяющей Алтайский край, Республику Алтай, Тыву и Сахалинскую область.

Новым кандидатом по Славгородскому одномандатному округу стала депутат АКЗС Людмила Клюшникова. В настоящее время в отношении нее рассматривается уголовное дело.

По версии следствия, Клюшникова фиктивно трудоустроила Светлану Кербер помощником депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Следователи считают, что фактически помощник не исполняла свои обязанности, а в парламент направлялись документы с недостоверными сведениями. По данным правоохранительных органов, за четыре года Кербер получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело в отношении Людмилы Клюшниковой рассматривается Центральным районным судом Барнаула.

Анжелика Глазкова / Фото: телеграм-канал Анжелики Глазковой

Представлявшая Алтайский край депутат Госдумы Анжелика Глазкова сменила регион выдвижения

Для Алтайского края это означает изменение партийного представительства на предстоящих выборах
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Алтайский край Политика Госдума
       

Комментарии 15

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Гость

15:21:25 24-06-2026

Прусакова клёвая

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Гость

02:35:23 26-06-2026

Гость (15:21:25 24-06-2026) Прусакова клёвая... Я бы с ней пошел в кино

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Гость

15:27:30 24-06-2026

Замечательный кандидат. Что тут скажешь? Только слюни.

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Гость

15:39:55 24-06-2026

Позор, да и только. Сколько можно людей за недоумков держать, да распустите господа этот цирк, хоть что-то умное совершите для народа.

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Гость

15:40:28 24-06-2026

Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, и её адептов надо гнать из власти подальше.

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Гость

15:55:09 24-06-2026

Гость (15:40:28 24-06-2026) Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, ...
Её дискредитировали сами люди. Идеи коммунизма в своем изначальном виде хоть и являются довольно утопичными в целом направлены на благо человечества

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@

16:09:56 24-06-2026

Гость (15:55:09 24-06-2026) Её дискредитировали сами люди. Идеи коммунизма в своем и... Коммунистическую идею (вместе с социалистической) дискредитировали последователи капиталистической модели развития. Через предателей в аппарате управления КПСС СССР.

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Гость

18:28:22 24-06-2026

@ (16:09:56 24-06-2026) Коммунистическую идею (вместе с социалистической) дискредити...
Забавно, но наиболее социалистическими странами на данный момент являются такие страны как Швеция и Норвегия. В них какой-то другой капитализм или нет?

Или может быть проблема не в неких мифических предателях, а в том, что в 20-21 веке люди еще не готовы отказаться от частной собственности и капитала?

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dok_СФ

17:15:18 24-06-2026

Гость (15:40:28 24-06-2026) Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, ... Коммунистическая идеология сегодня поперёк капитализма и Ейропа активно ведёт политику декоммунизации.. Почему убирают советские памятники и удаляют советские наименования улиц и не только..? Страх возрождения советской идеологии, проверенной на деле и направленной на благо человечества - основная мотивация нагнуть Россию, потом уже плюшки в виде ресурсов и главнюков..

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Гость

22:14:58 24-06-2026

dok_СФ (17:15:18 24-06-2026) Коммунистическая идеология сегодня поперёк капитализма и Ейр... Ты похмелись завтра... А то кирдыкнешь...
Мужик, ну не будет СССР ни в каком виде, успокойся уже. Он никому не нужен!

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гость

16:47:00 24-06-2026

А она считает что в Славгороде живут одни склеротики и они все дружно забыли как она слила выборы губернатора за теплое место

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Гость

22:39:33 24-06-2026

Демократический централизм!
против него не попрёшь!...
партия приказала? значит вперёд!

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Гость

22:43:32 24-06-2026

и кстати, с социализмом-коммунизмом многие комментаторы тут, ошибаются!
он ни куда не делся!
он сменит капитализм! точно так же как капитализм сменил феодализм, а феодализм сменил рабовладение...!
пока некоторые этого не понимают, этот процесс идёт медленнее и болезненнее!...
но это неизбежно!...

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Гость

05:51:10 25-06-2026

Гость (22:43:32 24-06-2026) и кстати, с социализмом-коммунизмом многие комментаторы тут,... не мечите бисер... они даже "Му му" не читали.

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Гость

07:11:30 25-06-2026

Гость (05:51:10 25-06-2026) не мечите бисер... они даже "Му му" не читали.... Согласен...
Но мозги то надо как-то вправлять!?

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