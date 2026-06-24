В Госдуму от Славгородского округа выдвинули нового кандидата вместо Марии Прусаковой
Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении
24 июня 2026, 15:16, ИА Амител
Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении депутата Госдумы и первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой по Славгородскому одномандатному округу. Вместо нее кандидатом в депутаты Госдумы выдвинули депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, первого секретаря Новоалтайского горкома партии Людмилу Клюшникову.
О принятом решении Мария Прусакова сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее постановление президиума ЦК КПРФ, пишет "Атмосфера".
Как следует из документа, отмена выдвижения Прусаковой по одномандатному округу связана с возложенными на нее обязанностями по организации избирательных кампаний в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва и Сахалинской области. Кроме того, партийное руководство рекомендовало ей возглавить список КПРФ на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание.
При этом на съезде КПРФ, который состоялся 20 июня, Мария Прусакова была выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы по партийному списку в территориальной группе, объединяющей Алтайский край, Республику Алтай, Тыву и Сахалинскую область.
Новым кандидатом по Славгородскому одномандатному округу стала депутат АКЗС Людмила Клюшникова. В настоящее время в отношении нее рассматривается уголовное дело.
По версии следствия, Клюшникова фиктивно трудоустроила Светлану Кербер помощником депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Следователи считают, что фактически помощник не исполняла свои обязанности, а в парламент направлялись документы с недостоверными сведениями. По данным правоохранительных органов, за четыре года Кербер получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.
Уголовное дело в отношении Людмилы Клюшниковой рассматривается Центральным районным судом Барнаула.
15:21:25 24-06-2026
Прусакова клёвая
02:35:23 26-06-2026
Гость (15:21:25 24-06-2026) Прусакова клёвая... Я бы с ней пошел в кино
15:27:30 24-06-2026
Замечательный кандидат. Что тут скажешь? Только слюни.
15:39:55 24-06-2026
Позор, да и только. Сколько можно людей за недоумков держать, да распустите господа этот цирк, хоть что-то умное совершите для народа.
15:40:28 24-06-2026
Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, и её адептов надо гнать из власти подальше.
15:55:09 24-06-2026
Гость (15:40:28 24-06-2026) Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, ...
Её дискредитировали сами люди. Идеи коммунизма в своем изначальном виде хоть и являются довольно утопичными в целом направлены на благо человечества
16:09:56 24-06-2026
Гость (15:55:09 24-06-2026) Её дискредитировали сами люди. Идеи коммунизма в своем и... Коммунистическую идею (вместе с социалистической) дискредитировали последователи капиталистической модели развития. Через предателей в аппарате управления КПСС СССР.
18:28:22 24-06-2026
@ (16:09:56 24-06-2026) Коммунистическую идею (вместе с социалистической) дискредити...
Забавно, но наиболее социалистическими странами на данный момент являются такие страны как Швеция и Норвегия. В них какой-то другой капитализм или нет?
Или может быть проблема не в неких мифических предателях, а в том, что в 20-21 веке люди еще не готовы отказаться от частной собственности и капитала?
17:15:18 24-06-2026
Гость (15:40:28 24-06-2026) Коммунистическая идеология полностью себя дискредитировала, ... Коммунистическая идеология сегодня поперёк капитализма и Ейропа активно ведёт политику декоммунизации.. Почему убирают советские памятники и удаляют советские наименования улиц и не только..? Страх возрождения советской идеологии, проверенной на деле и направленной на благо человечества - основная мотивация нагнуть Россию, потом уже плюшки в виде ресурсов и главнюков..
22:14:58 24-06-2026
dok_СФ (17:15:18 24-06-2026) Коммунистическая идеология сегодня поперёк капитализма и Ейр... Ты похмелись завтра... А то кирдыкнешь...
Мужик, ну не будет СССР ни в каком виде, успокойся уже. Он никому не нужен!
16:47:00 24-06-2026
А она считает что в Славгороде живут одни склеротики и они все дружно забыли как она слила выборы губернатора за теплое место
22:39:33 24-06-2026
Демократический централизм!
против него не попрёшь!...
партия приказала? значит вперёд!
22:43:32 24-06-2026
и кстати, с социализмом-коммунизмом многие комментаторы тут, ошибаются!
он ни куда не делся!
он сменит капитализм! точно так же как капитализм сменил феодализм, а феодализм сменил рабовладение...!
пока некоторые этого не понимают, этот процесс идёт медленнее и болезненнее!...
но это неизбежно!...
05:51:10 25-06-2026
Гость (22:43:32 24-06-2026) и кстати, с социализмом-коммунизмом многие комментаторы тут,... не мечите бисер... они даже "Му му" не читали.
07:11:30 25-06-2026
Гость (05:51:10 25-06-2026) не мечите бисер... они даже "Му му" не читали.... Согласен...
Но мозги то надо как-то вправлять!?