В Госдуму от Славгородского округа выдвинули нового кандидата вместо Марии Прусаковой

Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении

24 июня 2026, 15:16, ИА Амител

Светлана Кербер, Мария Прусакова, Людмила Клюшникова / Фото: скрин трансляции во "ВКонтакте" Марии Прусаковой

Президиум ЦК КПРФ отменил решение партийного съезда о выдвижении депутата Госдумы и первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой по Славгородскому одномандатному округу. Вместо нее кандидатом в депутаты Госдумы выдвинули депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, первого секретаря Новоалтайского горкома партии Людмилу Клюшникову.

О принятом решении Мария Прусакова сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее постановление президиума ЦК КПРФ, пишет "Атмосфера".

Как следует из документа, отмена выдвижения Прусаковой по одномандатному округу связана с возложенными на нее обязанностями по организации избирательных кампаний в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва и Сахалинской области. Кроме того, партийное руководство рекомендовало ей возглавить список КПРФ на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание.

При этом на съезде КПРФ, который состоялся 20 июня, Мария Прусакова была выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы по партийному списку в территориальной группе, объединяющей Алтайский край, Республику Алтай, Тыву и Сахалинскую область.

Новым кандидатом по Славгородскому одномандатному округу стала депутат АКЗС Людмила Клюшникова. В настоящее время в отношении нее рассматривается уголовное дело.

По версии следствия, Клюшникова фиктивно трудоустроила Светлану Кербер помощником депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Следователи считают, что фактически помощник не исполняла свои обязанности, а в парламент направлялись документы с недостоверными сведениями. По данным правоохранительных органов, за четыре года Кербер получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело в отношении Людмилы Клюшниковой рассматривается Центральным районным судом Барнаула.