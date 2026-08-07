"В исторической среде". Административное здание построят рядом с Ковшом в Барнауле

Объект будет повторять стиль соседнего памятника архитектуры

07 августа 2026, 09:15, ИА Амител

Проектируемое здание на ул. Чехова, 5 / ул. Максима Горького, 6 / Фото: "Мастерская Золотова"

Двухэтажное кирпичное здание планируют возвести на пересечении улиц Чехова и Максима Горького. Рядом уже находится одноэтажный объект, где планировали открыть автосалон, но позже там заработал супермаркет. Проект нового строения представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что архитектура комплекса отвечает требованиям исторической застройки.

В одном стиле

Одноэтажное здание площадью 504 квадратных метра на ул. Чехова, 5, где сейчас работает магазин, представили на градсовете в 2021 году. Заказчик — бизнесмен Андрей Загарин. Изначально здесь планировали открыть центр проката домов на колесах, однако затем профиль сменился.

Построенное здание на ул. Чехова, 5 / Фото: "Мастерская Золотова"

Новый объект — двухэтажное административное здание — строят рядом, на одном земельном участке. Его площадь — 576 "квадратов". На территории предусмотрено 23 машино-места — как для существующего, так и для проектируемого объекта. Также с Госавтоинспекцией и городским комитетом по дорожному хозяйству согласована парковка на 14 автомобилей вдоль ул. Чехова.

«На углу улиц Максима Горького и Чехова находится историческое здание больницы из красного кирпича с мелкими членениями (торговый дом Мельниковых, построенный в 1915 году. — Прим. ред.). В соответствии с требованиями к исторической застройке у новых объектов должно быть фоновое нейтральное восприятие, спокойная архитектура. Материалы и оттенки проектируемого объекта такие же, как у соседнего построенного здания. Но это современные объекты в исторической среде», — отметил Владимир Золотов.

Нужны акценты

Обсуждая проект, члены градсовета обратили внимание на его конструктив. Архитектор Сергей Боженко поинтересовался, будет ли у здания цоколь для "вертикальной гидрозащиты стены фундамента". Владимир Золотов объяснил: так как фасады здания возведут из керамического кирпича, гидроизоляция однозначно будет.

«Это просто необходимо, исходя из сложившегося способа застройки исторической части, когда грунт со временем поднимается. Но отделка цоколя будет такая же, как у всего здания», — отметил Владимир Золотов.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Роман Тасюк поинтересовался, как будет устроена система кондиционирования проектируемого объекта.

Присутствующий на заседании Андрей Загарин пояснил: на существующем одноэтажном здании блоки внешних кондиционеров размещены на заднем фасаде. На новом объекте их, скорее всего, расположат на крыше, чтобы не портить фасады.

Говоря о внешнем облике здания, архитектор Александр Деринг отметил, что центральная часть главного фасада немного "сплюснута". Он рекомендовал авторам предусмотреть там, например, козырек. Так вход будет более заметен и выделен.

Так как других вопросов и замечаний к проекту не возникло, его одобрили.