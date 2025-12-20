Виновником страшного ДТП с шестью погибшими в Новосибирске оказался бизнесмен из Бийска
Мужчина вылетел на красный на огромной скорости и влетел в машину, убив шесть человек
20 декабря 2025, 14:42, ИА Амител
Прокуратура Новосибирской области сообщила, что водитель внедорожника Mercedes, спровоцировавшего аварию в Новосибирске, был заключен под стражу по решению суда.
Предполагается, что 39-летний задержанный пробудет в следственном изоляторе как минимум до 19 февраля.
По информации, распространенной местными СМИ, за рулем находился Александр Штайда, уроженец Бийска и директор строительной фирмы "Сибстройснаб". Согласно данным СБИС, эта компания занимается оптовой продажей строительных материалов с 2014 года. Источник НГС уточнил, что, несмотря на то, что мужчина управлял автомобилем, собственником он не является.
Указывается, что Штайда признал свою вину, однако просил суд не заключать его под стражу, предлагая ограничиться запретом определенных действий. Свою просьбу он обосновал тем, что его бизнес не сможет функционировать без его участия, а на свободе он сможет оказать поддержку семьям погибших.
19 декабря Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, врезался в Toyota Ipsum, которая ехала на стрелку на зеленый. В Toyota погибло шестеро человек, в том числе двое детей 4 и 5 лет.
14:59:18 20-12-2025
Вот это наглость! Добавить бы не мешало за такое.
15:55:34 20-12-2025
Гость (14:59:18 20-12-2025) Вот это наглость! Добавить бы не мешало за такое.... Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии.
16:13:24 20-12-2025
Гость (15:55:34 20-12-2025) Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии....
Вы считаете что за такое деяние возможно рассчитаться?
16:41:16 20-12-2025
Гость (15:55:34 20-12-2025) Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии.... Кому нужна контора без руководителя?
20:40:52 20-12-2025
Гость (16:41:16 20-12-2025) Кому нужна контора без руководителя?... А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересует
Есть мат часть
Её и распродать.
21:20:25 20-12-2025
Гость (20:40:52 20-12-2025) А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересуетЕсть... В матчасти 2 компьютера. И 3 стола , третий для чаепития.
22:09:19 20-12-2025
Гость (20:40:52 20-12-2025) А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересуетЕсть... Контора купли-продажи. Не смешите мои подковы. Ничего там нет. Посмотрел про его бизнес. Очень средней руки. Скорее всего подставная фигура. Кстати, трезвый. Так что не в трезвости дело, а в уме.
15:01:00 20-12-2025
13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. ------- ехала на стрелку на зеленый. Т.е. основной сигнал светофора был зеленым? Верно?
16:12:28 20-12-2025
Гость (15:01:00 20-12-2025) 13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в допол...
"Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, врезался в Toyota Ipsum, которая ехала на стрелку на зеленый"
21:42:41 20-12-2025
Гость (16:12:28 20-12-2025) "Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, вре.
Сегодня по Барнаулу ехал, один на Сов Армии на красный уехал, один Смирнова С.Западная и один на Калинина я был слегка удивлен езжу на работу с работы вроде нет такого чтоб прям на сильно красный уезжали или в час пик пробки мешают на красный ездить.
15:03:09 20-12-2025
Ну, вот и усё... Карачун тебе,бизисьмен
18:47:37 21-12-2025
серый (15:03:09 20-12-2025) Ну, вот и усё... Карачун тебе,бизисьмен... Какой бизнесмен? Обыкновенный спекулянт! Как и практически весь так называемый бизнес.
15:39:00 20-12-2025
пристрелил бы...
16:35:13 20-12-2025
Мразь ещё и о бизнесе беспокоится ..
00:19:31 22-12-2025
Чучмек (16:35:13 20-12-2025) Мразь ещё и о бизнесе беспокоится ..... спекулянт перепродажник, убийца он, вот одно определение
17:43:56 20-12-2025
Ещё и номера быстрей скручивать полез. Не скорую вызывал, номера скручивал, это полная характеристика капиталиста!
21:39:19 20-12-2025
Часть пята ст. 264 УК РФ говорит о том что наказание за сие дияние максимальное до 7 лет лишения свобооды. Если человек ранее не судим обычно назначают 3-5 лет лишения свободы (если трезвый был). Отсидев половину срока выходят на свободу. То есть максимум два с половиной года ему реально сидеть за 6 жизней.
11:28:40 21-12-2025
А он и не переживает, он за свой бизнес переживает. Щаз всё перепишет на родню, а то вдруг за каждого убитого миллиона по три присудят платить.
13:40:32 21-12-2025
гость (11:28:40 21-12-2025) А он и не переживает, он за свой бизнес переживает. Щаз вс... Что перепишет то? два компьютера и три стола?
00:19:59 22-12-2025
Гость (13:40:32 21-12-2025) Что перепишет то? два компьютера и три стола?... квартиры, дачи, машины.
06:38:54 23-12-2025
Скорость очень большая у него была, вот и вина.