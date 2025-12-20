Виновником страшного ДТП с шестью погибшими в Новосибирске оказался бизнесмен из Бийска

Мужчина вылетел на красный на огромной скорости и влетел в машину, убив шесть человек

20 декабря 2025, 14:42, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что водитель внедорожника Mercedes, спровоцировавшего аварию в Новосибирске, был заключен под стражу по решению суда.

Предполагается, что 39-летний задержанный пробудет в следственном изоляторе как минимум до 19 февраля.

По информации, распространенной местными СМИ, за рулем находился Александр Штайда, уроженец Бийска и директор строительной фирмы "Сибстройснаб". Согласно данным СБИС, эта компания занимается оптовой продажей строительных материалов с 2014 года. Источник НГС уточнил, что, несмотря на то, что мужчина управлял автомобилем, собственником он не является.

Указывается, что Штайда признал свою вину, однако просил суд не заключать его под стражу, предлагая ограничиться запретом определенных действий. Свою просьбу он обосновал тем, что его бизнес не сможет функционировать без его участия, а на свободе он сможет оказать поддержку семьям погибших.

19 декабря Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, врезался в Toyota Ipsum, которая ехала на стрелку на зеленый. В Toyota погибло шестеро человек, в том числе двое детей 4 и 5 лет.