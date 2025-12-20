НОВОСТИПроисшествия

Виновником страшного ДТП с шестью погибшими в Новосибирске оказался бизнесмен из Бийска

Мужчина вылетел на красный на огромной скорости и влетел в машину, убив шесть человек

20 декабря 2025, 14:42, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области
Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что водитель внедорожника Mercedes, спровоцировавшего аварию в Новосибирске, был заключен под стражу по решению суда.

Предполагается, что 39-летний задержанный пробудет в следственном изоляторе как минимум до 19 февраля.

По информации, распространенной местными СМИ, за рулем находился Александр Штайда, уроженец Бийска и директор строительной фирмы "Сибстройснаб". Согласно данным СБИС, эта компания занимается оптовой продажей строительных материалов с 2014 года. Источник НГС уточнил, что, несмотря на то, что мужчина управлял автомобилем, собственником он не является.

Указывается, что Штайда признал свою вину, однако просил суд не заключать его под стражу, предлагая ограничиться запретом определенных действий. Свою просьбу он обосновал тем, что его бизнес не сможет функционировать без его участия, а на свободе он сможет оказать поддержку семьям погибших.

19 декабря Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, врезался в Toyota Ipsum, которая ехала на стрелку на зеленый. В Toyota погибло шестеро человек, в том числе двое детей 4 и 5 лет.

Бийск ДТП

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

14:59:18 20-12-2025

Вот это наглость! Добавить бы не мешало за такое.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:34 20-12-2025

Гость (14:59:18 20-12-2025) Вот это наглость! Добавить бы не мешало за такое.... Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:24 20-12-2025

Гость (15:55:34 20-12-2025) Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии....
Вы считаете что за такое деяние возможно рассчитаться?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:16 20-12-2025

Гость (15:55:34 20-12-2025) Контору на торги выставить и расчитвться с родственникаии.... Кому нужна контора без руководителя?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:52 20-12-2025

Гость (16:41:16 20-12-2025) Кому нужна контора без руководителя?... А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересует
Есть мат часть
Её и распродать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:25 20-12-2025

Гость (20:40:52 20-12-2025) А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересуетЕсть... В матчасти 2 компьютера. И 3 стола , третий для чаепития.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:09:19 20-12-2025

Гость (20:40:52 20-12-2025) А ваш бизнес и директор-убийца не кого не интересуетЕсть... Контора купли-продажи. Не смешите мои подковы. Ничего там нет. Посмотрел про его бизнес. Очень средней руки. Скорее всего подставная фигура. Кстати, трезвый. Так что не в трезвости дело, а в уме.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:00 20-12-2025

13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. ------- ехала на стрелку на зеленый. Т.е. основной сигнал светофора был зеленым? Верно?

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:28 20-12-2025

Гость (15:01:00 20-12-2025) 13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в допол...
"Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, врезался в Toyota Ipsum, которая ехала на стрелку на зеленый"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:42:41 20-12-2025

Гость (16:12:28 20-12-2025) "Mercedes, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, вре.
Сегодня по Барнаулу ехал, один на Сов Армии на красный уехал, один Смирнова С.Западная и один на Калинина я был слегка удивлен езжу на работу с работы вроде нет такого чтоб прям на сильно красный уезжали или в час пик пробки мешают на красный ездить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

15:03:09 20-12-2025

Ну, вот и усё... Карачун тебе,бизисьмен

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:37 21-12-2025

серый (15:03:09 20-12-2025) Ну, вот и усё... Карачун тебе,бизисьмен... Какой бизнесмен? Обыкновенный спекулянт! Как и практически весь так называемый бизнес.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:00 20-12-2025

пристрелил бы...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

16:35:13 20-12-2025

Мразь ещё и о бизнесе беспокоится ..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:31 22-12-2025

Чучмек (16:35:13 20-12-2025) Мразь ещё и о бизнесе беспокоится ..... спекулянт перепродажник, убийца он, вот одно определение

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:56 20-12-2025

Ещё и номера быстрей скручивать полез. Не скорую вызывал, номера скручивал, это полная характеристика капиталиста!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:19 20-12-2025

Часть пята ст. 264 УК РФ говорит о том что наказание за сие дияние максимальное до 7 лет лишения свобооды. Если человек ранее не судим обычно назначают 3-5 лет лишения свободы (если трезвый был). Отсидев половину срока выходят на свободу. То есть максимум два с половиной года ему реально сидеть за 6 жизней.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:28:40 21-12-2025

А он и не переживает, он за свой бизнес переживает. Щаз всё перепишет на родню, а то вдруг за каждого убитого миллиона по три присудят платить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:32 21-12-2025

гость (11:28:40 21-12-2025) А он и не переживает, он за свой бизнес переживает. Щаз вс... Что перепишет то? два компьютера и три стола?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:59 22-12-2025

Гость (13:40:32 21-12-2025) Что перепишет то? два компьютера и три стола?... квартиры, дачи, машины.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:38:54 23-12-2025

Скорость очень большая у него была, вот и вина.

  -1 Нравится
Ответить
