Судебный процесс был вновь связан с обустройством сквера Тракторостроителей

05 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

"Тракторная путаница" в Рубцовске получила продолжение: городские власти одержали судебную победу над компанией "Циркус", отвечавшей за обустройство сквера Тракторостроителей. При этом новый процесс был связан уже со вторым трактором, появившимся в сквере в качестве архитектурного элемента. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

Мэрия пошла в суд с иском на сумму 955 тысяч рублей. Причина этого обращения была достаточно необычной.

«Исковые требования мотивированы тем, что в рамках муниципального контракта ответчик продал истцу имущество, которое уже находилось в муниципальной собственности», — указано в материалах суда.

Как сказано в решении, "Циркус" по контракту с властями должен был взять на себя обустройство сквера Тракторостроителей и установить там "макет" трактора Т-4А. Компания обратилась к организации "Алтайтрансмаш-сервис" и передала две машины этой модели, чтобы те сделали из них одну пригодную для установки в качестве архитектурного элемента.

Что "Алтайтрансмаш-сервис" и исполнил, причем, как сказано в материалах суда, на безвозмездной основе. "Циркус" при этом включил стоимость изготовления "комбинированного" трактора в акт выполненных работ, которые должна была оплатить мэрия.

Тракторы эти принадлежали городу. Более того, суд установил, что они находились в распоряжении одного из средних специальных учебных заведений и использовались в подготовке студентов, а одна из машин даже была на ходу.

«После переработки двух тракторов изготовлен один макет трактора, который, по мнению ответчика, стал собственностью третьего лица на основании ст. 220 ГК РФ "Переработка", поскольку стоимость переработки превысила стоимость исходных материалов», — приведена в решении суда мотивация компании "Циркус".

Суд, однако, с этим не согласился: ответчику не удалось доказать, что переработка двух тракторов действительно была дороже, чем они сами. А потому исковые требования мэрии удовлетворили.

При этом, помимо самого решения, материалы суда содержат еще два важных факта. Во-первых, мэрия попыталась добиться объединения данного процесса с другим иском. В нем власти требуют от поставщика тракторов 2,9 млн рублей. Суд, однако, в этом отказал.

Во-вторых, в решении суда упомянуто существование уголовного дела против директора компании "Циркус". Речь, вероятно, может идти о процессе, который в настоящее время разворачивается в городском суде Рубцовска: предпринимателя обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Напомним, это уже второй судебный процесс, возникший из-за размещения "музейной" техники в рубцовском сквере. Два трактора, которые должны были увековечить вклад АТЗ в историю города, установили в сквере Тракторостроителей в 2022 году. Однако установка обернулась массой проблем для властей. Вместо указанной в контракте на обустройство сквера модели ТТ-4М там появился трактор ТТ-4.

Краевая инспекция финансового экономического контроля и контроля в сфере закупок обратилась в суд и одержала победу, несмотря на то, что власти пытались доказать, что в сквере должен был появиться именно ТТ-4. Мэрию Рубцовска обязали вернуть выделенные из краевого бюджета на закупку этой техники 955 тысяч рублей.