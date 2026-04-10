Житель Алтая пообещал другу выгодно продать его трактор и сдал на металлолом

При этом деньги оставил себе

10 апреля 2026, 10:34, ИА Амител

Красный трактор / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовского района обманул своего приятеля, которому пообещал помочь в продаже трактора, и почти полгода всячески от него скрывался, сообщает региональное МВД.

«В октябре 2025 года в устной форме договорился со своим знакомым о продаже техники, тот пообещал за нее 350 тысяч рублей. Однако в течение пяти месяцев сельчанин не получил ни рубля, а "помощник" перестал выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Он признался, что трактор сразу же сдал в пункт приема металлолома, выручив всего 160 тысяч рублей. Полученные деньги потратил, причем изначально не намеревался отдавать их хозяину техники.

Ранее в Бийске работница пункта приема металла воровала медь и сдавала в пункт приема металла. Женщина призналась, что украла 160 килограммов меди.