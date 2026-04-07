Согласно всем документам, на постаменте в сквере Тракторостроителей должна была стоять совсем другая машина

07 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Трактор ТТ-4 в Рубцовске / Фото: 2ГИС

Администрация Рубцовска попала в судебный переплет из-за попытки увековечить память Алтайского тракторного завода. Как оказалось, в 2022 году при установке двух произведенных там тракторов в качестве памятника предприятию произошла ошибка и на одном из постаментов появилась техника не той модели. Результатом этого для властей стали санкции надзорных органов и судебный процесс, итоги которого размещены в картотеке арбитражного суда.

Трактор трактору рознь

Два трактора — трелевочный ТТ-4 и сельскохозяйственный Т-4А — в 2022 году установили в Рубцовске в сквере Тракторостроителей, созданном на месте снесенного "Дома под шпилем" на улице Московской, 7.

В мае 2025 года Инспекция финансового экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края провела в отношении мэрии проверку. Ее темой было расходование краевых средств на благоустройство упомянутого сквера.

Проверка обнаружила: компания-подрядчик "Циркус" установила на одном из постаментов в сквере не тот трактор. Согласно условиям соответствующего контракта, появиться там должен был ТТ-4М, а вовсе не ТТ-4. При этом власти все равно приняли и оплатили работы.

Трелевочный трактор — трактор для заготовки леса, с помощью которого перевозят очищенные от ветвей и сучьев стволы и бревна. И ТТ-4М, и ТТ-4 относятся к этому виду техники, и производились на АТЗ.Этот факт и стал причиной для того, чтобы краевая инспекция "наградила" мэрию Рубцовска представлением. Документ не только обязывал городские власти устранить нарушения, но и провести профилактическую работу.

Также мэрию обязали возместить краевому бюджету 955 тысяч рублей. Администрация с этим не согласилась, и обратилась в суд.

Злополучная буква "М"

И мэрия Рубцовска, и "Циркус" в ходе судебного процесса заявили: в закупочных и контрактных документах просто допустили ошибку, а расположиться в сквере должен был именно ТТ-4, а не ТТ-4М. В контракт и документацию о приемке даже внесли соответствующие поправки.

Правда, произошло это спустя три года после подписания контракта. В решении сказано: бюджетное законодательство и законодательство о закупках подобных маневров не терпят. Да и в то, что на постамент заселиться должен был именно ТТ-4, суд не поверил.

«Все представленные в материалы дела документы, включая проектную документацию, экспертизу проекта, техническое задание к аукциону, контракт, документы о приемке (до того, как администрация и ООО "Циркус" спустя три года после их подписания внесли соответствующие дополнения) содержат информацию об установке именно трактора ТТ-4М, а не трактора ТТ-4», — сказано в решении.

Финалом процесса стало то, что суд оставил представление в силе. А значит, властям — если они не продолжат его оспаривать — предстоит его исполнить.

Напомним, в Рубцовске определили место, где появится стела "Город трудовой доблести". Изначально объект должны были разместить как памятник на месте бывшей гостиницы "Алей". Однако общественная комиссия большинством голосов выбрала для нее новый "дом" — площадь имени В. И. Ленина на пересечении улиц Калинина и Октябрьской.