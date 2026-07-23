Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна
В связи с произошедшим французская полиция начала расследование
23 июля 2026, 07:30, ИА Амител
Во Франции обнаружили мертвым бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого СМИ называют предполагаемым сообщником Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации телеканала, тело Сиада нашли в его доме. Обстоятельства и причины смерти пока не установлены.
В связи с произошедшим французская полиция начала расследование.
Даниэля Сиада подозревали в подборе девушек для Джеффри Эпштейна с целью их последующей сексуальной эксплуатации.
Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Спустя месяц его обнаружили мертвым в тюремной камере. По итогам расследования официальной причиной смерти было признано самоубийство.
09:06:36 23-07-2026
На этих ваших арабских востоках и партнёрах из Афгана мужики кексуально эксплуатируют семилетних. Эпштейн - четырнадцатилетних. И кто из них достоин зиндана больше? Правильно, Эпштейн.
11:13:16 23-07-2026
Гость (09:06:36 23-07-2026) На этих ваших арабских востоках и партнёрах из Афгана мужики...
Потому что, США - наш враг, а Афганистан с талибами - наш друг и партнер. И то, что в одном является преступлением, а в другом - образом жизни на это никак не влияет.
"Друг в беде не бросит, лишнего не спросит -
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