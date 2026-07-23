Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна

В связи с произошедшим французская полиция начала расследование

23 июля 2026, 07:30, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Кадр из видео допроса / Минюст США

Во Франции обнаружили мертвым бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого СМИ называют предполагаемым сообщником Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации телеканала, тело Сиада нашли в его доме. Обстоятельства и причины смерти пока не установлены.

В связи с произошедшим французская полиция начала расследование.

Даниэля Сиада подозревали в подборе девушек для Джеффри Эпштейна с целью их последующей сексуальной эксплуатации.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Спустя месяц его обнаружили мертвым в тюремной камере. По итогам расследования официальной причиной смерти было признано самоубийство.