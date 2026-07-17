"Король Севера". Новый премьер Британии настроен против России и связан с "делом Эпштейна"

На посту мэра Манчестера Эндрю Бернем обсуждал политику в обычных пабах и был замешан в коррупционных строительных схемах

17 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Британский политик Эндрю Бернем / Фото: Zuma / TASS

Хотя неожиданностей в завершившемся процессе выдвижения на пост главы Лейбористской партии не случилось — им стал Эндрю Бернем, — предстоящее правление этого политика может преподнести неожиданности, полагают наблюдатели. Несмотря на то, что ему не пришлось преодолевать сопротивление конкурентов, на посту премьера, возможно, придется столкнуться со скелетами в своем шкафу, способными сыграть роковую роль. Подробности — в материале amic.ru.

Единственный и безальтернативный

Сходящий с политической сцены премьер Великобритании Кир Стармер не стал чинить препятствий своему однопартийцу Эндрю Бернему в достижении заветного поста главы кабмина королевства и не стал выдвигать ему соперников на пост руководителя лейбористов, о чем муссировались упорные слухи в местной печати вплоть до вечера 15 июля.

Как известно, вакансия на Даунинг-стрит, 10 (адрес резиденции главы правительства) появилась после того, как Стармер 22 июня объявил, что намерен покинуть это место. После чего правящая в Британии Лейбористская партия 9 июля запустила процедуру выдвижения кандидатов.

Следует напомнить, что премьерское кресло под Стармером зашаталось еще в феврале 2026 года, когда полицией был задержан близкий ему политик, бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, замешанный в связях со скандально известным покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

Однако Стармер тогда заявил, что в отставку уходить не собирается. Последней каплей, переполнившей чашу терпения однопартийцев, стал провал на местных выборах в мае, когда лейбористы потеряли в общей сложности 1406 мандатов — их потеснила правая "Партия реформ".

Стармер уже пообещал следующему лидеру свою полную и безоговорочную поддержку, поскольку он "унаследует Великобританию, которая будет намного сильнее и справедливее той, которую я принял два года назад". При этом в январе 2026-го он пытался не допустить выдвижения кандидатуры Бернема на довыборах в парламент страны, понимая, что это несет угрозу его политической карьере. Стоит отметить, что премьером может стать только действующий депутат Палаты общин королевства.

Таким образом, Эндрю Бернем остался единственным соискателем поста премьер-министра. 17 июля должна собраться специальная партийная конференция для принятия официального решения об утверждении нового лидера партии, а затем — и главы кабмина.

Тот факт, что никаких альтернатив Эндрю Бернему не было выдвинуто, говорит о серьезном кадровом голоде в партии лейбористов, отмечает политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

«В принципе, можно говорить о том, что сложилась ситуация, когда выдвинуть в премьеры лейбористам просто больше некого. Предшественники Бернема, его однопартийцы, просто дискредитировали себя. Вот и получилось, что нет более популярных политиков, чем он. По крайней мере, на сегодня», — рассказал он amic.ru.

Три партийных попытки

В последние месяцы Эндрю Бернем, имеющий прозвище "Король Севера" (полученное им за жесткое отстаивание интересов северных регионов и выбивание различных преференций для них), довольно резко критиковал политику Стармера. Кстати, еще в сентябре 2025 года, в ходе подготовки конференции лейбористов, некоторые партийцы предлагали Бернему дать открытый бой лидеру и сместить его с руководящего поста.

Более того, в популярном издании The New Statesman было опубликовано интервью с восходящей партийной звездой под названием "План Энди Бернема для Британии", в котором в пух и прах разносилась работа Стармера, а также содержались обвинения в расколе партии. Несмотря на это, "Король Севера" не решился дать бой лидеру, объяснив это предыдущими неудачами. Дело в том, что ранее он дважды вступал в борьбу за пост лидера лейбористов, однако всякий раз уступал — сначала Эду Милибэнду в 2010-м (тогда "Король Севера" вообще занял четвертое место во внутрипартийном голосовании), а в 2015-м — Джереми Корбину.

Бернем тогда не решился на третью попытку. К тому же действующий премьер развил бурную деятельность, мобилизовал финансистов партии, обещал провести крупные социальные реформы, улучшить положение трудящихся и социально незащищенных слоев населения. И на время ему удалось сохранить статус-кво. Однако кризис набирал обороты и вопрос смены караула все же встал со всей остротой.

Поддержка Украины "не пошатнется"

Кстати, в правительстве Бернем не новичок — ранее он занимал пост министра здравоохранения в правительстве Гордона Брауна (2007–2010), а позднее входил в том же качестве в теневой кабинет Эда Милибэнда. Кстати, последний может попасть в состав будущего кабмина — стать канцлером казначейства (министром финансов). Не исключено, что снова станет членом кабмина его старший брат — Дэвид Милибэнд, который уже был министром иностранных дел при Гордоне Брауне. Правда, главой Форин-офиса (британского МИД) повторно он станет вряд ли — как считают наблюдатели, с высокой долей вероятности им останется Иветт Купер.

Не исключено, что при новом премьере отношения между Британией и ЕС станут более тесными, поскольку Бернем является приверженцем курса на сближение с континентальной Европой. Осенью 2025-го он даже заявлял о необходимости вернуть страну в состав Евросоюза. Впрочем, позднее, с началом предвыборной кампании, он отказался от своих слов, чтобы не распугать избирателей-евроскептиков.

Для России премьерство Бернема по-прежнему не сулит ничего позитивного, уверен Иван Мезюхо:

«Он будет последовательным продолжателем антироссийского курса Стармера, так же станет плотно контактировать с ЕС в плане оказания военной помощи Украине и в политике милитаризации. Поэтому, по большому счету, для нас не изменилось ничего. И нам следует учитывать этот факт во внешней политике».

Действительно, в недавней статье для издания The Times Бернем пообещал, что линия на поддержку Киева "не пошатнется":

«Мы признаем, что британская безопасность и более широкая евроатлантическая безопасность неразрывно связаны с тем, что происходит на Украине».

Он также указал, что, будучи мэром Большого Манчестера, лично занимался развитием всесторонних отношений с Киевом и Львовом.

Не будет лишним напомнить, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ, Бернем призывал лишить нашу страну права на проведение чемпионата мира — 2018. Вскоре после начала СВО он заявлял, что Москва до сих пор проводит "сталинскую политику", не приведя никаких доказательств. Заодно он высказывался о необходимости "всяческой поддержки Украины всеми средствами". Наконец, в 2024-м он обвинял Москву в ядерном шантаже.

"Народный политик" с колониальной повесткой

Будущему главе правительства придется утрясать и проблемы сепаратистских регионов: на недавних местных выборах в Шотландии и Уэльсе победу праздновали националисты — Шотландская национальная партия (Scottish National Party) и Партия Уэльса (Plaid Cymru), в программах которых содержатся пункты о выходе из состава Соединенного Королевства.

Напомним, 28 сентября 2014 года в Шотландии уже проходил референдум о независимости, на котором с небольшим перевесом победу одержали сторонники пребывания в составе Великобритании. Однако усилившиеся экономические проблемы королевства придают уверенности шотландским и валлийским националистам, которые не исключают организации новых плебисцитов.

Бернем уже пообещал более тщательно подходить к социальным вопросам, что соответствует линии левого крыла лейбористов. В его багаже не только успешное руководство манчестерской агломерацией и тщательно сформированный командой имидж "народного политика" — за годы руководства муниципалитетом он нередко останавливался на улице перед группой горожан и подробно объяснял свои решения, а также мог зайти в обычный паб и потолковать с народом за кружкой пива.

Впрочем, не обошли его стороной и скандалы, один из которых связан со строительной отраслью. На посту мэра Бернем нередко выделял солидные суммы сомнительным застройщикам. Кроме того, у контролирующих органов до сих пор немало вопросов по поводу 140 млн фунтов стерлингов, выделенных в свое время на жилье для малообеспеченных граждан, но почему-то израсходованных на элитные дома.

Еще один скандал имеет отношение к пресловутым "файлам Эпштейна", здорово подмочившим репутацию Кира Стармера. В 2005 году Бернем входил в правительственную группу, принявшую решение свернуть полицейскую "Операцию Августа" по расследованию гибели 15-летней Виктории Агоглии. Предполагается, что она стала жертвой высокопоставленных покупателей "живого товара", входивших в круг покойного финансиста. Деньги, которые выделялись на проведение расследования, были перенаправлены на борьбу с кражами. Не исключено, что эти эпизоды еще всплывут в прессе, если встанет вопрос о смещении "Короля Севера" с поста главы кабмина.

В британской прессе уже высказываются надежды, что Бернем станет больше уделять внимания внутренней политике. Обращается внимание, что он уже пообещал более активно прибегать к денежной эмиссии для решения экономических задач, принять дополнительные социальные программы, а также смягчить миграционную политику, которая начала ужесточаться в последние месяцы правления Стармера.

Впрочем, эти надежды вряд ли оправдаются, считает Иван Мезюхо: