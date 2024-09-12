По версии следователей, житель села Турочак затопил печь, но не прочистил ее и не закрыл дверцу, а после ушел с женой в магазин

12 сентября 2024, 18:58, ИА Амител

Сгоревший дом в Турочаке / Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай

Житель Алтая получил условный срок за гибель двоих детей при пожаре. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Инцидент произошел весной 2024 года. По версии следователей, житель села Турочак затопил печь на кухне углем и дровами. При этом он не очистил ее от золы и не закрыл дверцу, а рядом с печью были горючие материалы.

После этого обвиняемый вместе с женой ушел в магазин, оставив дома годовалого сына и 12-летнюю родственницу. Пара закрыла входную дверь с веранды на навесной замок, из-за чего дети не смогли выбраться.

В результате подсудимый получил два с половиной года лишения свободы условно с исправительным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил.