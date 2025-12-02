Жительница Барнаула оплатила долги по ЖКХ на следующий день после ареста автомобиля

Пристав в ходе рейда в одном из дворов обнаружил машину Toyota Harrier, принадлежащую должнице

02 декабря 2025, 11:14, ИА Амител

Арест автомобиля / Фото: алтайская ФССП

В Алтайском крае жительница Барнаула оплатила долги по налогам и коммунальным платежам в размере 50 тысяч рублей сразу после ареста автомобиля, сообщает региональная ФССП.

«Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и установили пятидневный срок для добровольного погашения задолженности. Решение суда она не исполнила, поэтому применили комплекс мер принудительного исполнения», – рассказали в ведомстве.

Пристав в ходе рейда в одном из дворов обнаружил автомобиль Toyota Harrier, принадлежащий женщине, и составил акт описи и ареста.

Женщина не захотела расставаться с машиной и уже на следующий день полностью погасила долги.

