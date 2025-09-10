НОВОСТИОбщество

Барнаулец заплатил налоги и может спать спокойно на любом из своих земельных участков

10 сентября 2025, 13:52, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае житель Барнаула погасил налоговую задолженность в размере 1,5 млн рублей, чтобы не лишиться земельных участков и автомобиля, сообщает региональная ФССП.

«Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование», – рассказали в ведомстве.

Проверка показала, что у мужчины в собственности имеется несколько земельных участков в черте Барнаула и автомобиль Haval. В отношении имущества пристав вынес запрет на регистрационные действия.

Владельца предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию. В итоге мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность.

Ранее житель Алтайского края после ареста Lexus оплатил долг по налогам, но спокойнее не стало.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:28:08 10-09-2025

долг платежом страшен

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:57 10-09-2025

А косить их он то же теперь обязан. Соседи через госуслуги накатают жалобу на нескошенную траву , и снова реализация грозит.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:18:16 10-09-2025

Зачем ему столько всего? Сегодня был на михайловском кладбище. Никто еще с собой ничего не забрал на тот свет. И участок ему выделят куда более скромный после смерти.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:25 11-09-2025

Гость (23:18:16 10-09-2025) Зачем ему столько всего? Сегодня был на михайловском кладбищ... Внукам оставит.

  2 Нравится
Ответить
