Барнаулец заплатил налоги и может спать спокойно на любом из своих земельных участков
Мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию
10 сентября 2025, 13:52, ИА Амител
В Алтайском крае житель Барнаула погасил налоговую задолженность в размере 1,5 млн рублей, чтобы не лишиться земельных участков и автомобиля, сообщает региональная ФССП.
«Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование», – рассказали в ведомстве.
Проверка показала, что у мужчины в собственности имеется несколько земельных участков в черте Барнаула и автомобиль Haval. В отношении имущества пристав вынес запрет на регистрационные действия.
Владельца предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию. В итоге мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность.
14:28:08 10-09-2025
долг платежом страшен
17:55:57 10-09-2025
А косить их он то же теперь обязан. Соседи через госуслуги накатают жалобу на нескошенную траву , и снова реализация грозит.
23:18:16 10-09-2025
Зачем ему столько всего? Сегодня был на михайловском кладбище. Никто еще с собой ничего не забрал на тот свет. И участок ему выделят куда более скромный после смерти.
09:56:25 11-09-2025
Гость (23:18:16 10-09-2025) Зачем ему столько всего? Сегодня был на михайловском кладбищ... Внукам оставит.