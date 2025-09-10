Барнаулец заплатил налоги и может спать спокойно на любом из своих земельных участков

Мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию

10 сентября 2025, 13:52, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае житель Барнаула погасил налоговую задолженность в размере 1,5 млн рублей, чтобы не лишиться земельных участков и автомобиля, сообщает региональная ФССП.

«Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование», – рассказали в ведомстве.

Проверка показала, что у мужчины в собственности имеется несколько земельных участков в черте Барнаула и автомобиль Haval. В отношении имущества пристав вынес запрет на регистрационные действия.

Владельца предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию. В итоге мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность.

