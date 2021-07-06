Человек тонет. Что делать?

Идеальным вариантом будет бросить утопающему спасательный круг или веревку. Так вы сэкономите время и не подвергнете себя опасности. Если такой возможности нет, необходимо подплыть к человеку. После этого нужно нырнуть под него, захватить сзади таким образом, чтобы он лежал на спине, и доплыть с ним до берега.

ВАЖНО! В стрессовой ситуации человек может сильно размахивать руками, цепляться за вас. В результате вы сами можете пойти ко дну. Если тонущий пытается схватить вас за шею, руки или ноги, нужно нырнуть. Инстинктивно человек отпустит вас, чтобы вновь не пойти под воду. Профессиональные спасатели говорят, что вести себя можно жестко — ситуация это позволяет.