Путин рассказал африканскую поговорку, говоря о связях России с континентом
В Кремле на торжественном приеме глава государства отметил, что страны — друзья и партнеры, готовые вместе отвечать на современные вызовы
29 октября 2026, 07:56, ИА Амител
На торжественном приеме для участников саммита "Россия — Африка" в Кремле президент Владимир Путин, рассуждая о связях РФ с африканским континентом, привел африканскую поговорку, пишет РИА Новости.
"У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными", — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, Россию и Африку связывают отношения настоящих друзей и партнеров: стороны всегда готовы к открытому и конструктивному диалогу и умеют учитывать позиции друг друга.
Президент добавил, что именно такая основа позволяет планомерно расширять сотрудничество по всем направлениям, сообща искать решения актуальных вызовов и угроз, а также способствовать общему развитию на благо народов обеих сторон. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходят в Москве 28–29 октября.
08:14:46 29-10-2026
как-то обтекаемо - Африка :-)
Африка - она большая.
Интересно. сколько друзей-то из Африки, на торжественный прием прибыло :-)
08:17:00 29-10-2026
Трагати (08:14:46 29-10-2026)Интересно. сколько друзей-то из Африки, на торжественный прием прибыло. Пять. Людоедов не приглашали))
11:15:19 29-10-2026
Гость (08:17:00 29-10-2026) Пять. Людоедов не приглашали))... Не оскорбляйте людей с чёрным цветом кожи."Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин"(с)
11:22:52 29-10-2026
Гость (11:15:19 29-10-2026) Не оскорбляйте людей с чёрным цветом кожи."Да будь я и негро... Где вы увидели слова черный цвет кожи?
09:13:08 29-10-2026
Партнёры должны долги отдавать, а друзьям можно и простить.
Так кто МЫ ???????????????????
09:56:45 29-10-2026
Гость (09:13:08 29-10-2026) Партнёры должны долги отдавать, а друзьям можно и простить.... Минусует тот, кто за прощение долгов
14:50:01 29-10-2026
Гость (09:13:08 29-10-2026) Партнёры должны долги отдавать, а друзьям можно и простить....
Вот ты дал человеку в долг деньги, а он их не вернул. Потом снова дал, и он снова их не вернул. И так ещё много раз на протяжении многих лет. Так кто ты? И кто твой друг?
14:24:42 29-10-2026
А я думал это будет "Работать, негры, солнце еще высоко". Это куда больше объединяет народы наших стран
18:53:18 29-10-2026
с 2000-го года списано 140 миллиардов долларов долгов...и зачем это надо...