В Кремле на торжественном приеме глава государства отметил, что страны — друзья и партнеры, готовые вместе отвечать на современные вызовы

29 октября 2026, 07:56, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России

На торжественном приеме для участников саммита "Россия — Африка" в Кремле президент Владимир Путин, рассуждая о связях РФ с африканским континентом, привел африканскую поговорку, пишет РИА Новости.

"У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными", — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, Россию и Африку связывают отношения настоящих друзей и партнеров: стороны всегда готовы к открытому и конструктивному диалогу и умеют учитывать позиции друг друга.

Президент добавил, что именно такая основа позволяет планомерно расширять сотрудничество по всем направлениям, сообща искать решения актуальных вызовов и угроз, а также способствовать общему развитию на благо народов обеих сторон. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходят в Москве 28–29 октября.



