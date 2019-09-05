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День города – 2019. Где пройдут самые интересные и яркие мероприятия в Барнауле

, ИА "Амител"
Праздник будет интересным
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


7 сентября Барнаул отмечает 289-летие. С утра до вечера на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный" пройдут различные мероприятия. Amic.ru выбрал самые интересные, которые точно стоит посетить.

Автомобильное ретрошоу

На площадке перед АлтГТУ с 10 до 16 часов пройдет автомобильное ретрошоу "Здравствуй, земля Целинная!". Организует выставку ретроклуб Алтайского края "Колеса Алтая". Барнаульцы и гости города смогут посмотреть на редкие и винтажные автомобили, мотоциклы, грузовую технику. Почему шоу? Да потому что владельцы транспорта воплотятся в первоцелинников и городских стиляг 50-60-х годов.

Забег по лестнице

В Нагорном парке с 11 до 14 часов пройдет спортивный марафон – забег по лестнице. Впервые соревнования прошли в 2014 году и были посвящены 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, пять лет назад участники бегали по лестнице, построенной еще в 1969 году. В июне 2015 года прошел второй и последний забег по старой конструкции, а осенью ее снесли. Новую лестницу ВДНХ торжественно открыли 2 сентября 2016 года, накануне Дня города. Но традиция бегать по ее ступеням прижилась, и в очередной раз 7 сентября 2019 года барнаульцы могут проверить свои физические способности.

Велопробег

Праздничный костюмированный велопробег на декорированной технике "БарнеоВелоФест" пройдет на площади Советов с 15 до 17 часов. Организаторы отметят самого тихоходного участника фестиваля, обладателя велосипеда "старой школы" и лучшего амбассадора.

Авиашоу

С 16:00 до 16:30 на набережной Оби можно наблюдать авиашоу. В небо поднимутся авиагруппа "Лидер" и спортсмены-парашютисты Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ. Авиашоу в Барнауле, кстати, проводят на протяжении нескольких лет. День города 2015 года, например, запомнился выступлением пилотажной группы "Стрижи".

Конкурс красоты

Хотите лицезреть истинную красоту? На площади Сахарова с 17:30 до 18:00 пройдет финал конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2019". Кстати, кроме многочисленных подарков королева красоты получит официальное право участвовать в главном конкурсе страны "Мисс Россия – 2019", конкурсах "Мисс Волга" и "Мисс туризм России" и международном конкурсе Top Model of the World.

Квест

Парк культуры и отдыха "Центральный" приглашает на праздничную вечернюю программу "Энергия города". С 17:30 на сцену парка выйдут кавер-группы Барнаула Eclipse, ПоFackту, "Лос Бакерос", а с 18:00 стартует увлекательный "Таргет-квест".

Турнир по боксу

Одним из главных спортивных мероприятий станет международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае". Турнир пройдет на площади Советов, в нем примут участие боксеры-профессионалы нашего региона Вадим Ситнер, Карен Аветисян, Иван Башкиров, Иван Писарев, Мухаммад Бобур Анваров. Зрелищные поединки начнутся в 18:00. Почетным гостем спортивного состязания станет заслуженный мастер спорта СССР по боксу, олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров.

Концерт

На набережной Барнаула с 18 до 19 часов пройдет концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!", в 19:00 состоится концерт кавер-группы One day band. Большая вечерняя эстрадная программа "Барнаул зажигает звезды" в 20:00 начнется и на площади Сахарова. Она завершится в 22:00 праздничным фейерверком "Под звездным небом Барнаула".

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.09.2019 12:42
- гость -

без концерта знаменитостей на Сахарова не интересно(

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5.09.2019 12:59
- гость -

Забеги, велопробеги, бокс. Я не понял это праздник города или спортивный праздник?

0  0
5.09.2019 13:04
- гость -

"Авиашоу в Барнауле, кстати, проводят на протяжении нескольких лет. "

И несколько лет там смотреть не на что. Самолёты прошлого века. Лучше уж доехать до Новосибирска. Там авиашоу с Су-37 бывают. Вот там есть на что посмотреть.

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5.09.2019 13:20
- гость -

У барнаульцев денег даже на выступление C.C.Catch не нашлось?

0  0
5.09.2019 13:33
- гость -

Главное чтобы у депутатов на лтчные праздники денег на звезд хватало, а что там день города, это так Баран-аул какой то.

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5.09.2019 13:53
- гость -

какие нафиг шоу, опята прут -только успевай мешки подставлять, в саду нужно пикник забахать - погоды то вон какие супер

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5.09.2019 14:59
- гость -

Нечего там делать. Только время тратить.

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