День города – 2019. Где пройдут самые интересные и яркие мероприятия в Барнауле

7 сентября Барнаул отмечает 289-летие. С утра до вечера на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный" пройдут различные мероприятия. Amic.ru выбрал самые интересные, которые точно стоит посетить.

Автомобильное ретрошоу

На площадке перед АлтГТУ с 10 до 16 часов пройдет автомобильное ретрошоу "Здравствуй, земля Целинная!". Организует выставку ретроклуб Алтайского края "Колеса Алтая". Барнаульцы и гости города смогут посмотреть на редкие и винтажные автомобили, мотоциклы, грузовую технику. Почему шоу? Да потому что владельцы транспорта воплотятся в первоцелинников и городских стиляг 50-60-х годов.

Забег по лестнице

В Нагорном парке с 11 до 14 часов пройдет спортивный марафон – забег по лестнице. Впервые соревнования прошли в 2014 году и были посвящены 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, пять лет назад участники бегали по лестнице, построенной еще в 1969 году. В июне 2015 года прошел второй и последний забег по старой конструкции, а осенью ее снесли. Новую лестницу ВДНХ торжественно открыли 2 сентября 2016 года, накануне Дня города. Но традиция бегать по ее ступеням прижилась, и в очередной раз 7 сентября 2019 года барнаульцы могут проверить свои физические способности.

Велопробег

Праздничный костюмированный велопробег на декорированной технике "БарнеоВелоФест" пройдет на площади Советов с 15 до 17 часов. Организаторы отметят самого тихоходного участника фестиваля, обладателя велосипеда "старой школы" и лучшего амбассадора.

Авиашоу

С 16:00 до 16:30 на набережной Оби можно наблюдать авиашоу. В небо поднимутся авиагруппа "Лидер" и спортсмены-парашютисты Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ. Авиашоу в Барнауле, кстати, проводят на протяжении нескольких лет. День города 2015 года, например, запомнился выступлением пилотажной группы "Стрижи".

Конкурс красоты

Хотите лицезреть истинную красоту? На площади Сахарова с 17:30 до 18:00 пройдет финал конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2019". Кстати, кроме многочисленных подарков королева красоты получит официальное право участвовать в главном конкурсе страны "Мисс Россия – 2019", конкурсах "Мисс Волга" и "Мисс туризм России" и международном конкурсе Top Model of the World.

Квест

Парк культуры и отдыха "Центральный" приглашает на праздничную вечернюю программу "Энергия города". С 17:30 на сцену парка выйдут кавер-группы Барнаула Eclipse, ПоFackту, "Лос Бакерос", а с 18:00 стартует увлекательный "Таргет-квест".

Турнир по боксу

Одним из главных спортивных мероприятий станет международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае". Турнир пройдет на площади Советов, в нем примут участие боксеры-профессионалы нашего региона Вадим Ситнер, Карен Аветисян, Иван Башкиров, Иван Писарев, Мухаммад Бобур Анваров. Зрелищные поединки начнутся в 18:00. Почетным гостем спортивного состязания станет заслуженный мастер спорта СССР по боксу, олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров.

Концерт

На набережной Барнаула с 18 до 19 часов пройдет концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!", в 19:00 состоится концерт кавер-группы One day band. Большая вечерняя эстрадная программа "Барнаул зажигает звезды" в 20:00 начнется и на площади Сахарова. Она завершится в 22:00 праздничным фейерверком "Под звездным небом Барнаула".