Местечковые, но массовые. Что нужно знать о выборах в Алтайском крае 8 сентября

Считанные дни остаются до дня выборов в Алтайском крае. По итогам воскресенья, 8 сентября, в регионе появятся более 300 новых депутатов и сельских глав. Выбирать их будут только 11% жителей края. Рассказываем, кто именно, как и, самое главное, кого мы будем выбирать.
На выборах 8 сентября изберут 249 депутатов и 52 главы села, в том числе:
- одного депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 (он включает Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы).
- одного депутата Барнаульской гордумы по округу № 2 (часть Железнодорожного района).
- двух депутатов Бийской гордумы (округа № 2 и 6).
- одного депутата в Алейске (округ № 4).
- трех депутатов в Белокурихе (округа № 5, 6, 8).
- все состав районного собрания депутатов Змеиногорска.
- по одному депутату районного уровня – в Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах.
- весь состав сельского депутатского собрания в некоторых селах Красногорского, Крутихинского, Косихинского, Локтевского, Мамонтовского, Немецкого, Первомайского, Поспелихинского, Родинского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского, Уголовского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шипуновского районов.
Легко и просто. Тремя способами:
- найти через сервис на сайте Избирательной комиссии Алтайского края.
- позвонить на горячую линию по номеру 8(3852) 36-30-62 и спросить.
- узнать его в администрации города/района/села.
Почти на 300 вакантных мест в органах власти – 775 кандидатов. 80% из них выдвинули политические партии, остальные 20% – самовыдвиженцы. Кроме традиционных "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР в бюллетенях в единичных муниципалитетах можно встретить представителей "Партии Роста", "Казачьей партии" и "Партии малого бизнеса", "Яблока", "Коммунистов России" и "Родной партии".
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