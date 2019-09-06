Местечковые, но массовые. Что нужно знать о выборах в Алтайском крае 8 сентября

Считанные дни остаются до дня выборов в Алтайском крае. По итогам воскресенья, 8 сентября, в регионе появятся более 300 новых депутатов и сельских глав. Выбирать их будут только 11% жителей края. Рассказываем, кто именно, как и, самое главное, кого мы будем выбирать.

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То есть на выборы могут прийти не все жители региона?

Только 207 тысяч человек (всего в регионе около 1,8 млн избирателей), которые как раз и живут в перечисленных городах, районах и селах. Конечно, мы говорим только о тех, кто имеет прописку на этой территории и старше 18 лет.