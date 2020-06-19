Барнаул может стать "Городом трудовой доблести". Как и где за это проголосовать?

Где будет проходить голосование?

На 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. Напомним, в это же время в России будет проходить голосование за поправки к Конституции РФ. Власти решили провести параллельно оба мероприятия, так как это повышает уровень безопасности граждан в период пандемии: их не придется собирать дважды.

Обратите внимание, что часы, когда можно будет выразить свое мнение о присвоении нового звания Барнаулу, строго ограничены: с 25 по 30 июня горожане на счетных участках смогут проголосовать с 16 до 20 часов, а 1 июля – с 8 до 20 часов.