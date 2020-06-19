Барнаул может стать "Городом трудовой доблести". Как и где за это проголосовать?

Барнаул в числе других городов России претендует на почетное звание "Город трудовой доблести". Этот статус с 2020 года присваивается тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Окончательное решение о присвоении будет принимать президент Российской Федерации. Но прежде свое мнение должны высказать барнаульцы. Хотите поддержать родной город? Amic.ru рассказывает, когда и где можно будет проголосовать и какова будет сама процедура голосования.
Голосование за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" будет проходить несколько дней: с 25 июня по 1 июля. Это следует из постановления, которое подписал глава города Вячеслав Франк.
Проведением голосования займется Общественная комиссия.
На 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. Напомним, в это же время в России будет проходить голосование за поправки к Конституции РФ. Власти решили провести параллельно оба мероприятия, так как это повышает уровень безопасности граждан в период пандемии: их не придется собирать дважды.
Обратите внимание, что часы, когда можно будет выразить свое мнение о присвоении нового звания Барнаулу, строго ограничены: с 25 по 30 июня горожане на счетных участках смогут проголосовать с 16 до 20 часов, а 1 июля – с 8 до 20 часов.
Процедура голосования будет безопасной, заверили в администрации города.
Будут приняты меры, чтобы не допустить скопления людей и возникновения очередей. На каждом участке посетителям будут измерять температуру, обрабатывать руки антисептиками. И даже – бесплатно выдавать перчатки и маски. Столы, урны и другие поверхности регулярно будут протирать дезинфицирующими растворами.
Нужно прийти на счетный участок в указанное время, предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Потом на листе голосования ответить на вопрос "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?". Поставить отметку рядом выбранным вами вариантом.
Важно: каждый житель, участвующий в голосовании, имеет один голос и обладает правом выразить свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, только один раз.
Когда голосование завершится, члены Общественной комиссии подсчитают голоса, подпишут протокол и передадут его в администрацию города. Затем эти данные поступят в Алтайское краевое Законодательное Собрание и губернатору региона Виктору Томенко. А после правительство Алтайского края передаст ходатайство о присвоении Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести" президенту Российской Федерации.
Первые города трудовой доблести должны появиться в России до конца 2020-го – юбилейного года Победы.
В честь 75-летия Великой Победы в марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил ввести новое почетное звание для городов, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.
Инициативу президента поддержали, и вскоре был принят Федеральный закон "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести".
В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом указа президента. Кроме того, в городе будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 мая, 9 мая и в День города.
Ну и кроме того, такое звание вызывает чувство гордости у его жителей.
Сегодня в списке городов, которые хотели бы быть отмечены новым званием, 20 претендентов. Кроме Барнаула это – Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Иваново, Красноярск, Саратов, Ульяновск, Нижний Тагил, Казань, Омск, Томск и другие.
На звание города трудовой доблести в Алтайском крае претендуют также Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. В регионе организовано интернет-голосование.
Конечно! Жители нашего города сделали очень многое, чтобы приблизить Победу в Великой Отечественной. За четыре военных года в столицу Алтайского края эвакуировали 14 предприятий, преимущественно машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. Каждый второй патрон для винтовок был сделан в Барнауле, а каждый второй солдат носил форму из ткани нашего меланжевого комбината.
Более 117 тысяч человек трудились на промышленных предприятиях Барнаула. И свыше 100 тысяч раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях.
И сейчас это кажется удивительным, но даже в то тяжелое время город продолжал расти: за годы войны были построены десять крупных заводов, кинотеатр "Родина", велось строительство жилья.
Более 40 тысяч барнаульских тыловиков были награждены медалями за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.
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Комментарии
Столица хлеборобеого края город трудовой славы и без голосования.
Город пропавшей трудовой доблести
К сожалению. Барнаул был городом трудовой доблести. Но чаяниями властей стал городом торгово-развлекательной штамповки. Не сохранили то, что с потом и кровью досталось.