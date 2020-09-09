Как россияне будут отдыхать в 2021 году и сделают ли 31 декабря выходным днем?

Напомните, какие длинные выходные остались в 2020 году?

Их немного и длинными их вряд ли можно назвать. Отдыхать среди рабочей недели в 2020 году россиянам осталось лишь в День народного единства, который пройдет 4 ноября. Это среда и будет всего лишь один выходной день.

А на новогодние каникулы вся страна уйдет с пятницы, 1 января, но уже 2021 года. Зато они будут на два дня длиннее, чем были в начале 2020 года, и продлятся по 10 января.