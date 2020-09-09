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Как россияне будут отдыхать в 2021 году и сделают ли 31 декабря выходным днем?

, ИА "Амител"
Уж мы-то очень надеемся, что 31 декабря, наконец, станет нерабочим и можно будет спокойно нарезать салатики
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Новые даты праздников в 2021 году предложил Минтруд России. Так, в министерстве хотят сделать 31 декабря выходным днем, длиннее могут стать и новогодние каникулы. (Мы вот совсем не против, а вы?) Рассказываем, какие еще дни в следующем году будут нерабочими и сколько будем гулять на Новый год и майские праздники.

1
И что, 31 декабря правда станет выходным?
Возможно. Но только в 2021 году. И если правительство примет подготовленный Министерством труда проект (как показывает практика, обычно так и происходит). Чтобы сделать 31 декабря нерабочим, Минтруд предлагает выходной день с воскресенья, 3 января, перенести на пятницу, 31 декабря.

А вот в этом, 2020 году, 31 декабря на работу идти все-таки придется (увы). Он выпадает на четверг. Если вас это немного утешит, рабочий день будет коротким. Ну, если совсем честно, большинство в этот день работать вряд ли будут – скорее, поздравлять коллег с наступающим Новым годом.
 
2
А как еще будем отдыхать в 2021 году?

Если проект примут, то в 2021 году, кроме обычных выходных, мы будем отдыхать пять раз по три дня, один раз уйдем на четырехдневные выходные и отгуляем 10 дней новогодних каникул. А теперь подробнее:

  • Новогодние выходные продлятся 10 дней – с 1 по 10 января. На работу выходим в понедельник, 11 января (грустно, но сразу после длинных каникул нас ждет полноценная рабочая неделя).
  • В честь Дня защитника Отечества в 2021 году будем отдыхать три дня: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник), среда, 24 февраля, – рабочий день.
  • В честь Международного женского дня отдыхать тоже будем три дня: с 6 по 8 марта (суббота, воскресенье, понедельник). К работе приступаем во вторник, 9 марта.
  • Праздник Весны и Труда вновь подарит нам трехдневные выходные. Отдыхаем с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник). На работу идем во вторник, 4 мая.
  • А уже через четыре дня снова отправляемся на трехдневные каникулы в честь Дня Победы. 8, 9, 10 мая объявлены нерабочими.
  • На День России отдыхаем тоже три дня: с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник).
  • И последние длинные выходные в 2021 году нас ждут в честь Дня народного единства. Они будут самыми длинными в 2021 году после Нового года. Отдыхать целых четыре дня – с четверга по воскресенье, с 4 по 7 ноября. А а в понедельник, 8 ноября, выходим на работу.
  • И, наконец, в последний день 2021 года, в пятницу, 31 декабря, начнутся новогодние каникулы.
3
Напомните, какие длинные выходные остались в 2020 году?

Их немного и длинными их вряд ли можно назвать. Отдыхать среди рабочей недели в 2020 году россиянам осталось лишь в День народного единства, который пройдет 4 ноября. Это среда и будет всего лишь один выходной день.

А на новогодние каникулы вся страна уйдет с пятницы, 1 января, но уже 2021 года. Зато они будут на два дня длиннее, чем были в начале 2020 года, и продлятся по 10 января. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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