Новогодние каникулы в 2021 году будут длиннее, чем раньше: целых 10 дней (обычно мы отдыхали восемь)! Почти настоящий отпуск. Так что можно планировать путешествия, покупать путевки за границу (если не боитесь коронавируса), ну или составлять график посещения родственников. Рассказываем, когда начнутся выходные на Новый год 2020-2021, до какого числа продлятся и будем ли работать 31 декабря.

Если правительство РФ без изменений примет предложенный Министерством труда производственный календарь, то в 2021 году россияне уйдут на новогодние каникулы с 1 января 2021 года. Продлятся выходные до 10 января. И, к сожалению, 31 декабря в 2020 году будет рабочим днем, так как выпадает на четверг. Но зато он будет сокращенным. А во многих компаниях – очень и очень сокращенным. Честно говоря, многие в этот день вообще не работают, а только поздравляют коллег с наступающим праздником.

На работу россиянам предстоит выйти в понедельник, 11 января 2021 года. И для многих это грустная новость, так как сразу после длинных новогодних каникул нас ждет полноценная рабочая неделя. Да, будет тяжело, но придется потерпеть.