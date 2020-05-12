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Вышел в магазин без маски. Что будет и на сколько оштрафуют?

, ИА "Амител"
Не надел маску – плати штраф
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Масочный режим вводят в Алтайском крае с 12 мая. Однако еще далеко не все жители решили соблюдать правила. Что будет за нарушение масочного режима и кто это будет контролировать – читайте в материале amic.ru.

1
Не надел маску. Кто вообще это заметит?
Контролировать ношение средств индивидуальной защиты в регионе будут полицейские. 
2
Нет маски. Что мне будет?
Вас оштрафуют. Наказание за нарушение предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". 

За это предусмотрено наказание:

  • для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Однако оштрафовать могут только за отсутствие маски в местах, которые прописаны в указе губернатора Алтайского края о масочном режиме.

3
И в каких местах нужно носить маску?

Маску или респиратор следует надевать, согласно указу губернатора, в следующих местах:

  • при нахождении на остановках;
  • в общественном транспорте;
  • в такси;
  • в магазинах;
  • при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских, ремонтных мастерских, организаций, где выдают справки и оформляют документы и т.д.);
  • в общепите;
  • в аптеках.
4
А на улице маска нужна?
Нет. Улица не относится к перечню мест обязательных для ношения масок. Исключение – остановочные пункты. Да и в местах большого скопления людей на улице ее желательно надеть, если беспокоитесь о своем здоровье.
5
Какие маски можно носить?

Во время масочного режима возможно использование как медицинских масок, которые сейчас имеются в аптеках в достаточном количестве, так и  гигиенических.

"Возможно изготовление масок самостоятельно, не возбраняется. А что касается шарфов, повязок и так далее, в принципе, они также должны выполнять барьерную функцию, но гигиенически лучше использовать маску", – пояснила Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

6
А маски вообще помогают?

Да. Причем маска защищает от инфекции на 90-95%. "Маски в первую очередь выполняют барьерную функцию, то есть предупреждают распространение инфекции при разговоре, кашле и чихании. Когда человек общается, во внешнюю среду выделяются капельки слюны, которые могут содержать вирус", – добавила Ульяна Калинина.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, эффективность масок достаточно высока. "Если применяют оба: и здоровый, и инфицированный, то возможность передачи этой инфекции просто в разы меньше. Как факт: сегодня медицинские работники, которые оказывают медпомощь заболевшим, используют разные степени защиты – изолирующие костюмы, респираторы, маски. И тем самым они предупреждают возможность заражения", – пояснил министр.

7
Перчатки носить нужно?
Это на ваше усмотрение. Масочный режим не обязывает носить еще и перчатки. Однако если эпидситуация в крае будет ухудшаться, то не исключено, что в регионе введут и перчаточный режим (так сделали уже в других субъектах страны). Но у нас пока таких предпосылок нет. 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.05.2020 17:16
- гость -

Кто вам, лядям, мешал в марте закупить настоящие маски? Команды из кремля не было? Я б с удовольствием надел, но где купить и по нормальной цене? Говорят, что себестоимость её всего 68 копеек. Почему ни одна госконтора, коих дохрена, не может установить предельную цену маски для торговли в розницу?

12.05.2020 17:16
- гость -

Полицейским на заметку: в магазине "Мария-ра" некоторые покупатели ходят без масок. Не благодарите.

12.05.2020 17:17
- гость -

Штраф есть, ну так и вводите ЧС, нет чс, не парьте мозги!

12.05.2020 17:17
- гость -

введут и перчаточный режим
----------
Вирус через кожу не проходит.

12.05.2020 17:17
- гость -

Наказание за нарушение предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
Так вроде никто режим ЧС не объявлял, да и угрозы такой по логике правительства нет.

12.05.2020 17:18
гость

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Правила поведения при ЧС регламентируются законом о ЧС. Этот закон дает губернатору полномочия определенные статьей 4.1. Там строго изложено, что губернатор может, чего нет. Подождем прецедента, когда полицейский вытащит кого-нибудь из общественного транспорта или магазина для составления протокола

12.05.2020 17:19
- гость -

Если бы так эффективно оштрафовали за мусор в неплоденнвх местах мы бы превратились уже в Швейцарию по уровню чистоты. А то на что то нет ресурсов.. на что то есть

12.05.2020 17:19
- гость -

Почему ни одна госконтора, коих дохрена, не может установить предельную цену маски для торговли в розницу?

Потому что вам упоротым 100 раз было сказано, что выгоднее продать одноразовую несертифицированную маску за 30 рублей, чем сертифицированную за 2 рубля. Но вы полтора месяца ждете небесных пирожков от государства, привздохивая,"дайте мне много бесплатных масок"

12.05.2020 17:22
гость

до 30 тысяч рублей

Это как бухой за рулем. Вот сейчас и насобирают для выплат на детей. Может даже получится, что возьмут с родителя штраф и вернут ему этот штраф в виде выплаты на ребенка, очень удобно

12.05.2020 17:23
Sv

Вот пойдут комары, и все масочно-перчаточные режимы все равно станут бесполезны

12.05.2020 17:29
- гость -

куда пойдут комары?

12.05.2020 17:32
CALIBR

Вышел в магазин без маски (заголовок) или вошёл в магазин без маски ?

Тема презумпции невиновности осталась нераскрытой.

12.05.2020 17:40
Гость

Маски нет значит человек лишний раз в магазин не зайдёт, а это убытки очередные для экономики

12.05.2020 17:42
- гость -

>>Так вроде никто режим ЧС не объявлял, да и угрозы такой по логике правительства нет.
Режим угрозы возникновения ЧС объявляли, еще за долго до апреля, 18 марта вроде.

12.05.2020 17:46
CALIBR

* для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
+++++++++++++++++
КоАП РФ Статья 20.6.1.
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

12.05.2020 17:53
- гость -

17:19
- гость -
Если бы так эффективно оштрафовали за мусор в неплоденнвх местах

Подсказка: можно хорошенько нагнуть штрафами собачатников, которые не убирают за своими младшими братьями. Не благодарите.

12.05.2020 17:55
- гость -

17:32
CALIBR
Тема презумпции невиновности осталась нераскрытой.

Ну почему же, вы всегда можете оспорить постановление в суде.

12.05.2020 18:03
- гость -

Подсказка: можно хорошенько нагнуть штрафами автомобилистов, которые портят воздух с помощью авто во дворе и создают опасность блокировки двора при пожаре. Не благодарите.

12.05.2020 18:06
- гость -

18:03
- гость -
автомобилистов, которые портят воздух

Замеры есть? Нет? Свободна! Беги какахи собирай!
А тех кто блокирует проезд - оштрафовать.

12.05.2020 18:07
- гость -

Штраф предусмотрен при нарушении режима ЧС, такового нет, так что - "от винта".

12.05.2020 18:24
Гость

Я не пойму, вы кого хотите обмануть, полицию, губернатора..., а не о себе подумать и защититься?

12.05.2020 18:27
CALIBR

12.05.2020 17:55
- гость -
Ну почему же, вы всегда можете оспорить постановление в суде.
+++++++++++++++
Вы так и не поняли ,упрощаю: Выход на улицу без маски не входит в перечень нарушений,попадающих под КоАП РФ Статья 20.6.1.

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