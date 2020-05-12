Масочный режим вводят в Алтайском крае с 12 мая. Однако еще далеко не все жители решили соблюдать правила. Что будет за нарушение масочного режима и кто это будет контролировать – читайте в материале amic.ru.
За это предусмотрено наказание:
- для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Однако оштрафовать могут только за отсутствие маски в местах, которые прописаны в указе губернатора Алтайского края о масочном режиме.
Маску или респиратор следует надевать, согласно указу губернатора, в следующих местах:
- при нахождении на остановках;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- в магазинах;
- при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских, ремонтных мастерских, организаций, где выдают справки и оформляют документы и т.д.);
- в общепите;
- в аптеках.
Во время масочного режима возможно использование как медицинских масок, которые сейчас имеются в аптеках в достаточном количестве, так и гигиенических.
"Возможно изготовление масок самостоятельно, не возбраняется. А что касается шарфов, повязок и так далее, в принципе, они также должны выполнять барьерную функцию, но гигиенически лучше использовать маску", – пояснила Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.
Да. Причем маска защищает от инфекции на 90-95%. "Маски в первую очередь выполняют барьерную функцию, то есть предупреждают распространение инфекции при разговоре, кашле и чихании. Когда человек общается, во внешнюю среду выделяются капельки слюны, которые могут содержать вирус", – добавила Ульяна Калинина.
По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, эффективность масок достаточно высока. "Если применяют оба: и здоровый, и инфицированный, то возможность передачи этой инфекции просто в разы меньше. Как факт: сегодня медицинские работники, которые оказывают медпомощь заболевшим, используют разные степени защиты – изолирующие костюмы, респираторы, маски. И тем самым они предупреждают возможность заражения", – пояснил министр.
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Комментарии
Кто вам, лядям, мешал в марте закупить настоящие маски? Команды из кремля не было? Я б с удовольствием надел, но где купить и по нормальной цене? Говорят, что себестоимость её всего 68 копеек. Почему ни одна госконтора, коих дохрена, не может установить предельную цену маски для торговли в розницу?
Полицейским на заметку: в магазине "Мария-ра" некоторые покупатели ходят без масок. Не благодарите.
Штраф есть, ну так и вводите ЧС, нет чс, не парьте мозги!
введут и перчаточный режим
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Вирус через кожу не проходит.
Наказание за нарушение предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
Так вроде никто режим ЧС не объявлял, да и угрозы такой по логике правительства нет.
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
Правила поведения при ЧС регламентируются законом о ЧС. Этот закон дает губернатору полномочия определенные статьей 4.1. Там строго изложено, что губернатор может, чего нет. Подождем прецедента, когда полицейский вытащит кого-нибудь из общественного транспорта или магазина для составления протокола
Если бы так эффективно оштрафовали за мусор в неплоденнвх местах мы бы превратились уже в Швейцарию по уровню чистоты. А то на что то нет ресурсов.. на что то есть
Почему ни одна госконтора, коих дохрена, не может установить предельную цену маски для торговли в розницу?
Потому что вам упоротым 100 раз было сказано, что выгоднее продать одноразовую несертифицированную маску за 30 рублей, чем сертифицированную за 2 рубля. Но вы полтора месяца ждете небесных пирожков от государства, привздохивая,"дайте мне много бесплатных масок"
до 30 тысяч рублей
Это как бухой за рулем. Вот сейчас и насобирают для выплат на детей. Может даже получится, что возьмут с родителя штраф и вернут ему этот штраф в виде выплаты на ребенка, очень удобно
Вот пойдут комары, и все масочно-перчаточные режимы все равно станут бесполезны
куда пойдут комары?
Вышел в магазин без маски (заголовок) или вошёл в магазин без маски ?
Тема презумпции невиновности осталась нераскрытой.
Маски нет значит человек лишний раз в магазин не зайдёт, а это убытки очередные для экономики
>>Так вроде никто режим ЧС не объявлял, да и угрозы такой по логике правительства нет.
Режим угрозы возникновения ЧС объявляли, еще за долго до апреля, 18 марта вроде.
* для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
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КоАП РФ Статья 20.6.1.
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.
17:19
- гость -
Если бы так эффективно оштрафовали за мусор в неплоденнвх местах
Подсказка: можно хорошенько нагнуть штрафами собачатников, которые не убирают за своими младшими братьями. Не благодарите.
17:32
CALIBR
Тема презумпции невиновности осталась нераскрытой.
Ну почему же, вы всегда можете оспорить постановление в суде.
Подсказка: можно хорошенько нагнуть штрафами автомобилистов, которые портят воздух с помощью авто во дворе и создают опасность блокировки двора при пожаре. Не благодарите.
18:03
- гость -
автомобилистов, которые портят воздух
Замеры есть? Нет? Свободна! Беги какахи собирай!
А тех кто блокирует проезд - оштрафовать.
Штраф предусмотрен при нарушении режима ЧС, такового нет, так что - "от винта".
Я не пойму, вы кого хотите обмануть, полицию, губернатора..., а не о себе подумать и защититься?
12.05.2020 17:55
- гость -
Ну почему же, вы всегда можете оспорить постановление в суде.
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Вы так и не поняли ,упрощаю: Выход на улицу без маски не входит в перечень нарушений,попадающих под КоАП РФ Статья 20.6.1.