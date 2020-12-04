До Нового года осталось меньше месяца. А значит, пора уже зарядиться праздничным настроением, поверить в чудеса и написать письмо Деду Морозу. Помните, как это делать? Мы вам расскажем. Как составить письмо, куда его отправить и кто это может сделать – обо всем этом читайте в материале amic.ru.
Многие считают, что писать письма волшебнику нужно только с каким-нибудь очередным выпрашиванием подарков. Но это не так.
Энциклопедия Деда Мороза приводит в пример четыре вида писем, которые отличаются по содержанию. Первые – социальные. В них адресаты пишут о трудностях, с которыми столкнулись в этом году, и просят Деда Мороза помочь с ними справиться.
В так называемых "добрых письмах" дети (да и не только они) рассказывают о своей жизни, достижениях, заботах и добрых делах, делятся мечтами.
Среди кучи присылаемых писем есть и творческие послания. В них содержатся стихи, рассказы, рисунки – их присылают, чтобы порадовать волшебника.
Ну и, наверное, самые популярные – это письма-заказы, в которых адресаты просят им подарить игрушки, телефоны или какие-нибудь нематериальные вещи – счастье, удачу и здоровье.
В таком случае придерживайтесь
классики простых правил оформления послания (если хотите, чтобы ваше письмо прочитали и исполнили желание).
1. В первую очередь, поздоровайтесь. Начните с "Здравствуй, Дедушка Мороз", "Доброго здоровья, Дед Мороз". Но ни в коем случае не "тыкайте"! Обращение должно быть вежливым.
2. После этого – знакомство. Представьтесь и расскажите о себе, своих желаниях. "Меня зовут Вася. Мне 12 лет. Я из Барнаула. Увлекаюсь самбо, люблю рисовать и мастерить поделки своими руками". И конечно же поблагодарите Дедушку за прошлые подарки и письма (если такие были).
3. А теперь хвалитесь. Напишите, какие достижения у вас были в этом году, чего добились, какие добрые дела совершили. Обязательно напишите, о чем мечтаете и какие цели ставите на грядущий год.
4. Ну и попросите подарок. Конечно, не что-то дорогое и нереальное (кусок Луны в коробке), а что-нибудь приятное, маленькие, недорогое или нематериальное (веселого настроения, мир во всем мире). Не будьте эгоистом – подумайте о родных и близких. Попросите что-то такое, что может порадовать и их перед Новым годом. Но если вы не хотите ничего просить, то пропустите этот пункт.
5. В конце письма нужно попрощаться с Дедом Морозом и пожелать ему что-нибудь приятное ("больше радости", "быстрых коней", "снежной зимы"). Поставьте дату и не забудьте проверить правильно ли вы указали свой адрес.
Послание нужно отправить российскому Деду Морозу, который живет в Великом Устюге.
А адрес следующий:
- 162390,
- Россия,
- Вологодская обл.,
- г. Великий Устюг,
- Почта Деда Мороза.
Можно отправить и электронное сообщение. Для этого зайдите на сайт www.pochta-dm.ru/letter/ и заполните форму. Здесь же за отдельную плату можно заказать письмо от Деда Мороза или бандероль с подарком.
Хотя вы можете написать не только в Великий Устюг, но и другим Дедам Морозам со всего мира. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Естественно. Возраст адресатов письма Деду Морозу не важен. Конечно, чаще всего ему пишут дети, но от и взрослых немало писем приходит. К примеру, некоторые любят отправлять так называемые письма-шутки. Типа: "Здравствуй, Дедушка Мороз! Я Коля, мне 32. В этом году я хорошо себя вел, не пропустил ни одного рабочего дня. Поэтому подари мне..."
И такие письма есть и среди корреспонденции волшебника в 2020 году. Так, некоторые шутники попросили подарить им акции, машины и квартиры. Хотя и есть те, что пожелал нематериальных подарков: благополучия, здоровья, счастья. Но практически все умоляют Деда Мороза избавить мир от пандемии.
Пишут Деду Морозу даже пенсионеры. "Просят о материальной помощи, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", – рассказала "Известиям" Наталья Медведкова, руководитель почтового отделения волшебника в Великом Устюге.
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