Хочу отправить письмо Деду Морозу. А что написать?

Многие считают, что писать письма волшебнику нужно только с каким-нибудь очередным выпрашиванием подарков. Но это не так.

Энциклопедия Деда Мороза приводит в пример четыре вида писем, которые отличаются по содержанию. Первые – социальные. В них адресаты пишут о трудностях, с которыми столкнулись в этом году, и просят Деда Мороза помочь с ними справиться.

В так называемых "добрых письмах" дети (да и не только они) рассказывают о своей жизни, достижениях, заботах и добрых делах, делятся мечтами.

Среди кучи присылаемых писем есть и творческие послания. В них содержатся стихи, рассказы, рисунки – их присылают, чтобы порадовать волшебника.

Ну и, наверное, самые популярные – это письма-заказы, в которых адресаты просят им подарить игрушки, телефоны или какие-нибудь нематериальные вещи – счастье, удачу и здоровье.