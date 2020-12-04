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Как написать письмо Деду Морозу и куда отправить

, ИА "Амител"
В пору вспоминать, хорошо ли вы вели себя в этом году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

До Нового года осталось меньше месяца. А значит, пора уже зарядиться праздничным настроением, поверить в чудеса и написать письмо Деду Морозу. Помните, как это делать? Мы вам расскажем. Как составить письмо, куда его отправить и кто это может сделать – обо всем этом читайте в материале amic.ru.

1
Хочу отправить письмо Деду Морозу. А что написать?

Многие считают, что писать письма волшебнику нужно только с каким-нибудь очередным выпрашиванием подарков. Но это не так. 

Энциклопедия Деда Мороза приводит в пример четыре вида писем, которые отличаются по содержанию. Первые – социальные. В них адресаты пишут о трудностях, с которыми столкнулись в этом году, и просят Деда Мороза помочь с ними справиться. 

В так называемых "добрых письмах" дети (да и не только они) рассказывают о своей жизни, достижениях, заботах и добрых делах, делятся мечтами.  

Среди кучи присылаемых писем есть и творческие послания. В них содержатся стихи, рассказы, рисунки – их присылают, чтобы порадовать волшебника.

Ну и, наверное, самые популярные – это письма-заказы, в которых адресаты просят им подарить игрушки, телефоны или какие-нибудь нематериальные вещи – счастье, удачу и здоровье. 

2
Как составить письмо Деду Морозу? Не знаю, с чего начать...

В таком случае придерживайтесь классики простых правил оформления послания (если хотите, чтобы ваше письмо прочитали и исполнили желание).

1. В первую очередь, поздоровайтесь. Начните с "Здравствуй, Дедушка Мороз", "Доброго здоровья, Дед Мороз". Но ни в коем случае не "тыкайте"! Обращение должно быть вежливым.

2. После этого – знакомство. Представьтесь и расскажите о себе, своих желаниях. "Меня зовут Вася. Мне 12 лет. Я из Барнаула. Увлекаюсь самбо, люблю рисовать и мастерить поделки своими руками". И конечно же поблагодарите Дедушку за прошлые подарки и письма (если такие были).

3. А теперь хвалитесь. Напишите, какие достижения у вас были в этом году, чего добились, какие добрые дела совершили. Обязательно напишите, о чем мечтаете и какие цели ставите на грядущий год. 

4. Ну и попросите подарок. Конечно, не что-то дорогое и нереальное (кусок Луны в коробке), а что-нибудь приятное, маленькие, недорогое или нематериальное (веселого настроения, мир во всем мире). Не будьте эгоистом – подумайте о родных и близких. Попросите что-то такое, что может порадовать и их перед Новым годом. Но если вы не хотите ничего просить, то пропустите этот пункт. 

5. В конце письма нужно попрощаться с Дедом Морозом и пожелать ему что-нибудь приятное ("больше радости", "быстрых коней", "снежной зимы"). Поставьте дату и не забудьте проверить правильно ли вы указали свой адрес.

3
Написал. А куда отправить?

Послание нужно отправить российскому Деду Морозу, который живет в Великом Устюге.

А адрес следующий:

  • 162390,
  • Россия, 
  • Вологодская обл.,
  • г. Великий Устюг,
  • Почта Деда Мороза.

Можно отправить и электронное сообщение. Для этого зайдите на сайт www.pochta-dm.ru/letter/ и заполните форму. Здесь же за отдельную плату можно заказать письмо от Деда Мороза или бандероль с подарком.

Хотя вы можете написать не только в Великий Устюг, но и другим Дедам Морозам со всего мира. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.

4
Я уже не ребенок. Мне можно написать письмо Деду Морозу?

Естественно. Возраст адресатов письма Деду Морозу не важен. Конечно, чаще всего ему пишут дети, но от и взрослых немало писем приходит. К примеру, некоторые любят отправлять так называемые письма-шутки. Типа: "Здравствуй, Дедушка Мороз! Я Коля, мне 32. В этом году я хорошо себя вел, не пропустил ни одного рабочего дня. Поэтому подари мне..."

И такие письма есть и среди корреспонденции волшебника в 2020 году. Так, некоторые шутники попросили подарить им акции, машины и квартиры. Хотя и есть те, что пожелал нематериальных подарков: благополучия, здоровья, счастья. Но практически все умоляют Деда Мороза избавить мир от пандемии.

Пишут Деду Морозу даже пенсионеры. "Просят о материальной помощи, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", – рассказала "Известиям" Наталья Медведкова, руководитель почтового отделения волшебника в Великом Устюге.

5
И когда писать письмо Деду Морозу?
Лучше это делать в первой половине декабря, но можно и раньше. Чтобы у Дедушки было достаточно времени прочитать ваше послание, а также выполнить желание. Не переживайте, если Дед Мороз не ответит на ваше послание. Представляете сколько писем ему отправляют каждый год? Только в начале декабря 2020 года он получил около 23 тыс. посланий от детей и взрослых. А до Нового года еще много времени.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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