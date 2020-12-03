Когда откроются елочные базары в Барнауле?

Вообще предприниматели уже получили разрешение на торговлю хвойными деревьями в Барнауле. Но, как уточнили в администрации города, активные продажи начнутся примерно с 17 декабря 2020. Это значит, что с этого числа откроются уже все елочные базары города. Приобрести на них можно будет ель, сосну или пихту.

Работать базары будут до 31 декабря. Поэтому купить елочку вы сможете даже в последний день года. Если к тому времени их еще не раскупят.