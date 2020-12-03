Уже совсем скоро в Барнауле заработают елочные базары. В этом году их будет более 70. Кроме настоящих елок барнаульцы здесь смогут купить игрушки, гирлянды и подставки для хвойной красавицы. Рассказываем и даже показываем на карте, где в Барнауле будут торговать елками, сколько они стоят в этом году и до какого числа проработают.
Вообще предприниматели уже получили разрешение на торговлю хвойными деревьями в Барнауле. Но, как уточнили в администрации города, активные продажи начнутся примерно с 17 декабря 2020. Это значит, что с этого числа откроются уже все елочные базары города. Приобрести на них можно будет ель, сосну или пихту.
Работать базары будут до 31 декабря. Поэтому купить елочку вы сможете даже в последний день года. Если к тому времени их еще не раскупят.
Цена на елочки в Барнауле этой зимой начинается от 700 рублей, уточнили в администрации города. И, как понимаете, это самые неказистые деревья. Хотите деревце повыше и попышнее, придется заплатить подороже. Но думаем, что за 1,5 тысячи рублей вы точно найдете подходящий вариант. Хотя некоторые предприниматели год назад лесных красавиц продавали по 4-5 тыс. рублей.
Кстати, помимо хвойных деревьев, на уличных базарах можно будет сразу купить и наряд для своей елочки: новогодние гирлянды, игрушки, подставки и многое другое.
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Куда сдать елку после праздника.