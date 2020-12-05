Напомните, чей год наступает в 2021 году?

2021 год по восточному календарю пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Он придет на смену стойкой и решительной Крысе, которая была хозяйкой 2020-го.

Бык – благородное, решительное и волевое животное. По китайскому гороскопу, для него характеры такие качества, как сила, усердие, трудолюбие, честность, сдержанность, стойкость и склонность к консерватизму. Металл олицетворяет упорство, решительность, борьбу и несокрушимый характер, а белый цвет символизирует скромность и чистоту.

Астрологи уверяют, что 2021 год будет более спокойным и размеренным, нежели уходящий год Крысы. Поэтому сильных потрясений в год Быка ждать не стоит. 2021-й – идеальное время, чтобы заработать денег, создать семью, начать бизнес и достичь намеченных целей. Хотя перед тем, как шагнуть в этот многообещающий год, астрологи рекомендуют подготовиться к его встрече. И начать стоит с выбора новогоднего наряда.