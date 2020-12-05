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Берем Быка за рога. В чем встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу

, ИА "Амител"
Рассказываем, как притянуть внимание окружающих и удачу на весь 2021 год
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

До Нового года осталось меньше месяца. А это значит, что пора брать Быка за рога и бежать в магазин за новогодним нарядом (пока все не раскупили). Астрологи уверены, что правильно подобранный образ может задобрить будущего хозяина года и привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев. А неправильно подобранный наряд может разозлить покровителя года и навлечь на вас большие несчастья. Итак, что надеть на Новый год – 2021, чтобы быть счастливым – читайте в материале amic.ru.

1
Напомните, чей год наступает в 2021 году?

2021 год по восточному календарю пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Он придет на смену стойкой и решительной Крысе, которая была хозяйкой 2020-го.

Бык – благородное, решительное и волевое животное. По китайскому гороскопу, для него характеры такие качества, как сила, усердие, трудолюбие, честность, сдержанность, стойкость и склонность к консерватизму. Металл олицетворяет упорство, решительность, борьбу и несокрушимый характер, а белый цвет символизирует скромность и чистоту. 

Астрологи уверяют, что 2021 год будет более спокойным и размеренным, нежели уходящий год Крысы. Поэтому сильных потрясений в год Быка ждать не стоит. 2021-й – идеальное время, чтобы заработать денег, создать семью, начать бизнес и достичь намеченных целей. Хотя перед тем, как шагнуть в этот многообещающий год, астрологи рекомендуют подготовиться к его встрече. И начать стоит с выбора новогоднего наряда.

2
И какой новогодний наряд выбрать, чтобы задобрить Быка?

Бык довольно добродушен (если его не разозлить). А потому неважно, что именно будет на вас надето – платье, брючный костюм, кюлоты, топ и юбка или комбинезон. Главное, чтобы ваш новогодний наряд подходил вам по типу фигуры и гармонично смотрелся.

В то же время бык консервативен, а потому откажитесь от откровенных нарядов – хозяин года этого не оценит. Ваш образ должен быть сдержанным и элегантным. Достоинства фигуры подчеркните подходящим фасоном и кроем. Неуместны будут вычурность и множество мелких деталей на одежде (помните об элегантности и сдержанности?). Стилисты советуют выбрать однотонное платье и при этом совсем не против блесток, пайеток и страз.

Бык – существо основательное. И для него важно, из какого материала будет ваш наряд. Выбирайте одежду из гладкой, благородной и приятной на ощупь ткани. Идеально для новогодней ночи подойдут атласные или шелковые платья и топы, бархатные или велюровые костюмы, юбки, водолазки. 

3
А какого цвета подбирать наряд к Новому году?

Поскольку нас ждет год Белого Металлического Быка, астрологи считают, что цвет новогоднего наряда нужно подбирать светлых тонов. Наиболее удачными будут белый, серый, серебристый и бежевый цвета. Любит бык и природные оттенки: шоколадный, песочный, зеленый, голубой, черный.

Кстати, по мнению астрологов, правильно подобранные цвета помогут не только задобрить хозяина 2021 года, но и достигнуть поставленных целей. Например, если в ваших планах карьерный взлет или собственный бизнес, выбирайте одежду стального или графитового оттенка, советует женский журнал о моде Fashion Woman. Если же вы мечтаете в 2021 году найти любовь, наденьте в новогоднюю ночь серебристое платье. Хотите разбогатеть – остановитесь на белом.

Эксперты по фэншуй рекомендуют присмотреться к оттенкам золота, а также фиолетовому, синему и желтому. Эти цвета несут счастье в 2021 году.

4
Какие цвета нельзя использовать для встречи 2021 года?
Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не надевайте в эту ночь ярко-красную одежду, убеждают астрологи. По их мнению, это может отпугнуть и даже вызвать ярость у покровителя 2021 года. А значит, год для вас будет крайне несчастливым. Вы же помните, что быки не любят все красное? 

 Неудачный выбор для новогодней ночи – одежда с принтами, которые имитируют шкуры животных. И не покупайте наряды кислотных оттенков (они ведь не встречаются в природе). В общем, да – естественным и приглушенным оттенкам, нет – кричащим цветам. 
5
А украшения можно использовать?
Даже нужно. Особенно уместны будут кольца, серьги, браслеты из светлых металлов – серебра, платины, белого золота.

Сейчас в тренде массивные украшения и асимметрия, приветствуется сочетание элементов из разных комплектов. Но объемные изделия подходят далеко не под каждый образ. Зато ко всему подойдут минималистичные и изысканные аксессуары. Их точно оценит покровитель будущего года, для которого сдержанность и консерватизм на первом месте.
6
Какой новогодний макияж выбрать?

Либо естественный, либо с блеском, рекомендуют ведущие make-up специалисты. В первом случае используйте нежные, нюдовые оттенки теней и румян. Неброские, природные текстуры. Здесь самое главное – создать эффект очень ровной и нежной кожи. Акцент можно сделать на губах, использовав помаду ягодного оттенка. А можно и вовсе отказаться от акцентов и выбрать для губ бесцветный блеск.

И не рисуйте себе яркие брови. Это уже в прошлом и считается пошлым. Как пишет сайт Makeup.ru, сегодня в моде природные брови с небрежным зачесом и без четкого контура. 

Но если вам хочется в новогоднюю ночь выглядеть смело и дерзко, выбирайте новогодний макияж с блестками. Для этого используйте перламутровые тени или глиттер. Смотрится эффектно и празднично.

7
Каким должен быть новогодний маникюр 2021?
В первую очередь маникюр должен подходить вашему образу. То есть цветные смешные рисунки на ногтях вряд ли подойдут под изысканное черное платье. Угодить покровителю 2021 года может белый маникюр и классический френч. Блестящие и металлические полоски и рисунки также подойдут практически под любой новогодний наряд.   

 

Читайте также в сюжете: Новый год-2021
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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