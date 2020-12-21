Когда выходим на работу в 2021 году после новогодних каникул

Новогодние каникулы продлятся больше недели. Для многих россиян этот период – как дополнительный короткий отпуск, когда есть возможность расслабиться и побыть с близкими. Но в череде бесконечных встреч и застолий легко запутаться в днях. Напоминаем, сколько дней будем отдыхать на Новый год 2021 и какого числа нужно заводить будильник, чтобы пойти на работу.
Согласно производственному календарю, новогодние каникулы в России в 2021 году продлятся с 1 по 8 января – с пятницы по пятницу. Но так как за ними следом идут еще два календарных выходных, то отдых на Новый год у нас немного увеличится. Итого январский мини-отпуск продлится десять дней.
Нет. 9 января – суббота, календарный выходной. Поэтому в этот день продолжаем отдыхать и набираться сил. А вот первый рабочий день 2021 года будет 11 января, в понедельник. Так что если боитесь его проспать, ставьте заранее напоминалку.
А вообще, постарайтесь хорошо отдохнуть за 10 дней. Ведь после новогодних каникул нас ждет полноценная рабочая неделя. И "неподготовленным", вероятно, будет тяжелее втянуться в трудовые будни. Поэтому спланируйте новогодние каникулы 2021 так, чтобы выйти на работу с новыми силами.
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