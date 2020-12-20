Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце

Овны

Страстным и темпераментным Овнам в 2021 году придется нелегко, если верить звездам. Ведь Белый Металлический Бык больше ценит верность и крепкие узы, а не поверхностные отношения. И даже готов помочь представителям знака остепениться и встретить, наконец, свою судьбу.

Вот только большинству представителям этого знака это не очень-то и нужно, если верить астрологам. Они замечают в партнере больше минусов, чем плюсов, а потому быстро принимают решение расстаться. И гороскоп на 2021 год грозит Овнам глубоким внутренним конфликтом: звезды "подкинут" вам одну или даже несколько знаковых встреч. Таких, что расстаться на этот раз вам будет трудно. Может быть, уже и не нужно?

Советы Овнам в 2021 году