Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце

Тяжелый и (по ощущениям) очень долгий 2020 год, наконец, подходит к концу. И всем, конечно же, хочется верить в чудо: что с приходом 2021-го все наши проблемы закончатся и начнется новая жизнь. С финансовыми успехами, карьерными перспективами и, самое главное, большой и чистой любовью. И год действительно обещает быть не таким напряженным, рассказала amic.ru барнаульский астролог Алена Жиронкина. По ее словам, тот, кто познает себя и почувствует, в каком направлении двигаться, сможет прийти к успеху. А как же любовь? Рассказываем, кому астрологи обещают бурю страстей, кому – долгожданную свадьбу, а кто (простите, Скорпионы) рискует остаться один.
Страстным и темпераментным Овнам в 2021 году придется нелегко, если верить звездам. Ведь Белый Металлический Бык больше ценит верность и крепкие узы, а не поверхностные отношения. И даже готов помочь представителям знака остепениться и встретить, наконец, свою судьбу.
Вот только большинству представителям этого знака это не очень-то и нужно, если верить астрологам. Они замечают в партнере больше минусов, чем плюсов, а потому быстро принимают решение расстаться. И гороскоп на 2021 год грозит Овнам глубоким внутренним конфликтом: звезды "подкинут" вам одну или даже несколько знаковых встреч. Таких, что расстаться на этот раз вам будет трудно. Может быть, уже и не нужно?
Советы Овнам в 2021 году
- Решите, чего хотите и к чему готовы вы сами
- Больше думайте о плюсах, а не о минусах человека
- Может быть, пора перестать бояться большой любви?
А вот у Тельцов – никаких конфликтов. Они с Быком смотрят на отношения одинаково: союз должен быть крепким и прочным. А потому звезды наверняка предоставят представителям знака шанс встретить свою судьбу. Причем астрологи уверяют, что начаться все может даже с безобидного романа или отношений на расстоянии. Преданность и чувственность Тельцов все равно будет подталкивать их к тому, чтобы перейти на более серьезный уровень.
А тем представителям знака, которые уже обрели свое счастье, звезды советуют смело заниматься обустройством семейного гнезда. Год отлично подходит для покупки совместной недвижимости и реализации больших планов. Кстати, Тельцы, если у вас все хорошо в личной жизни, но до свадьбы еще не дошло, у звезд к вам один вопрос: почему? 2021-й год отлично подойдет для того, чтобы это исправить.
Советы Тельцам в 2021 году
- Не разменивайтесь на мимолетные романы
- Стройте совместные планы и реализовывайте их
- Почему бы, наконец, не задуматься о свадьбе?
Близнецы Белому Металлическому Быку не очень-то и нравятся. Ну не могут эти представители знака жить без драм и накала страстей. И очень любят купаться во внимании противоположного пола. Но в 2021 году звезды задумали остепенить непоседливых Близнецов. Все вокруг так и будет вам намекать: пора, наконец, найти ту единственную половинку и зажить уже счастливо, без эмоциональных горок.
И, кстати, вариант неплохой. Ведь гороскоп обещает, что в этом случае все у вас сложится удачно. В 2021 году шанс, что вы ошибетесь в выборе партнера, невелик. Но вот отказаться от бесконечных знаков внимания со стороны других – то еще испытание для Близнецов.
Советы Близнецам в 2021 году
- Осмотритесь: может, ваша половинка уже рядом?
- Попробуйте жить без лишних драм: это не так и скучно
- Избегайте любовных треугольников
У Раков все не так весело, пусть во взглядах на амурные дела они с Быком очень похожи. В глубине души представители знака мечтают о долгих и счастливых отношениях. Вот только в выборе партнера Раки очень придирчивы. Ну а как: это же на всю жизнь все-таки. Это и помешает многим представителям знака обрести любовь в 2021 году, уверены звезды.
Судьба преподнесет вам немало новых и интересных знакомств. Но сомнения в духе "а правильный ли это человек?" никуда не денутся. А потому гороскоп обещает Ракам много встреч и романов, но мало свадеб. Ведь отказаться от сомнений и окунуться в отношения с головой решатся немногие.
Советы Ракам в 2021 году
- Меньше сомневайтесь и больше действуйте
- Если вы уверены в выборе, пора переходить на новый уровень
- Не смотрите на других: сначала разберитесь в себе
Львы привыкли сами портить себе всю малину. Они зачастую чересчур настойчивы и властны, что просто отпугивает окружающих. Тем более что сами представители знака не спешат окружить свою половинку теплотой и заботой. Белый Металлический Бык настойчиво советует им пересмотреть свой взгляд на отношения и стать мягче. Тогда и люди к вам потянутся.
Так что у Львов задача непростая: всю ответственность за счастье и любовь в 2021 году звезды "свалили" на них самих. Причем если представители знака смогут отказаться от вечной свободы и научатся идти на компромисс, все может сложиться очень удачно. Вплоть до заветной свадьбы. Кстати, наилучшее время для бракосочетания – осень, уверяют астрологи.
Советы Львам в 2021 году
- Попробуйте ухаживать мягко, а не настойчиво
- Научитесь слушать и слышать своего партнера
- Подумайте, а так ли вам нужна вечная свобода?
Девам звезды обещают в 2021 году бесконечную романтическую сказку. Меркурий и Венера, которые отвечают за эту сферу, будут благосклонны к представителям знака. Вы и сами почувствуете, как вас тянет завязать теплые отношения, похожие на "розовую" мелодраму. Вот только Девы очень требовательны к кандидатам и кандидаткам на их сердечко. А потому все может закончиться ничем.
Астрологи советуют отбросить сомнения и проявить решительность. Ведь первая половина 2021 года отлично подойдет для того, чтобы начать жить вместе или даже сыграть свадьбу. И звезды намекают, что такой союз будет долгим и счастливым.
Советы Девам в 2021 году
- Не бойтесь своей тяги к романтике
- Не ждите шагов от партнера: действуйте сами
- Если все здорово, не тяните с переходом на следующий уровень
Для одиноких Весов год начнется довольно грустно. Знакомств и надежд у вас будет много, а вот ничем хорошим это, скорее всего, не закончится. Но те, кто не упадет духом и продолжит верить в любовь, своего в следующем году все же добьются, уверяют астрологи. Гороскоп обещает вам знаковую встречу. Такую, после которой сомневаться в себе и в окружающих уже не придется.
Тем представителям знака, которые уже встретили свою судьбу, звезды сулят нелегкое испытание. Возможно, ваши чувства начнут угасать. Но Белый Металлический Бык, как мы помним, расставаний не любит. А потому астрологи советуют не принимать поспешных решений. Лучше попробуйте вновь вдохнуть в ваши отношения романтику.
Советы Весам в 2021 году
- Не корите себя за одиночество
- Будьте открытыми к окружающим
- Затишье в отношениях – не повод расставаться
Еще раз простите, Скорпионы. Так уж сложилось, что с Быком вы совсем не ладите. Большинству представителей знака совсем не греют душу мысли о спокойной семейной жизни. Для них куда интереснее постоянно получать новые впечатления и эмоции. Астрологи уверены, что это вас и подведет: в 2021 году велика вероятность, что вы останетесь в одиночестве.
Причем звезды обещают, что знаковая встреча в любом случае произойдет. Вот только Скорпионы могут запросто ее "прохлопать", постоянно желая познакомиться с кем-то еще. Астрологи советуют в этот раз все же остановиться и свернуть с пути драм и страстей. Тогда, возможно, вы и сами не заметите, что ваше счастье уже с вами.
Советы Скорпионам в 2021 году
- Если вам уже хорошо, то зачем искать что-то лучшее?
- Свадьбу играть не обязательно: можно и серьезные отношения попробовать
- Смотрите глубже на тех людей, которые вас окружают
Стрельцам звезды в 2021 году предлагают взять все в свои руки. С одной стороны, Бык предоставит вам все возможности для того, чтобы построить большую и крепкую любовь: в предстоящем году вас ждет знаковая встреча. Но с другой – Стрельцы с их импульсивностью могут запросто и отказаться от предоставленного шанса. В любом случае, даже если большой любви у вас не получится, то крепкая и теплая дружба – вполне.
У тех Стрельцов, которые уже в отношениях (или даже в браке), все не так радужно. Звезды обещают вам ссоры, скандалы и даже расставание. Причем импульсивное желание расстаться будет исходить от обоих. Астрологи предупреждают: даже остаться друзьями при разрыве не получится. А чтобы подлатать лодку любви, стараться придется обоим.
Советы Стрельцам в 2021 году
- Разберитесь в себе и поймите, чего хотите
- Не отказывайтесь от дружбы, если в любви не повезло
- Не идите на поводу у эмоций, чтобы потом не пожалеть
Похоже, Козероги – еще одни неудачники 2021 года. Увы, но звезды не обещают вам ни светлой любви, ни даже бури романтики и страстей. Даже если отношения начнутся хорошо, все может испортить одна незначительная обида.
Астрологи предупреждают: скорее всего, в этом затишье представители знака начнут оглядываться назад, на свою прошлую любовь. И Козерогам захочется попробовать еще раз. Закончится это полным разочарованием, если верить звездам.
В общем, Козероги в 2021 году вместо счастья и ярких эмоций лишь набьют шишки. Главное – извлечь уроки из этого опыта и использовать в будущем.
Советы Козерогам в 2021 году
- Не бойтесь проявлять эмоции: никто не любит "сухарей"
- Извлекайте полезные уроки из неудач
- В одну реку редко удается удачно войти дважды
Водолеи всегда и во всем привыкли быть независимыми. Любовь и отношения – не исключение. Хотя Бык (похоже, он в 2021 году будет очень добрым) и представителям этого знака предоставит возможность обрести, наконец, свое счастье. Хотя астрологи убеждены: большинство Водолеев этим шансом все же не воспользуются. Ведь как оставаться сильным и независимым, когда в сердечке поселился другой человек?
Звезды советуют Водолеям в 2021 году заглянуть вглубь себя и пересмотреть отношение к окружающим. Причем независимо от того, встретили вы уже свою любовь или нет. Представителям знака следует перестать бояться выражать положительные эмоции. Возможно, это и мешает вам стать счастливым. А своего партнера следует поменьше критиковать: ну или хотя бы делать это аккуратнее.
Советы Водолеям в 2021 году
- Станьте более открытым: скорее всего, вам понравится
- Не топите своего партнера в море критики
- Может, счастье окажется лучше, чем ваша независимость?
Рыбы в 2021-м году могут потерять голову и сами запутаться в том, что им нужно. Звезды сулят вам романтическую встречу в самом начале года. Причем такую, что расставаться вам больше не захочется: вы ощутите духовную близость и чувство, что это оно. Но такой "легкий" успех запросто может вскружить Рыбам голову, предупреждают звезды.
Представителям знака в 2021 году захочется все держать под контролем. А с людьми, которым вы запали в сердце, предпочтут немного поиграть: ведь без "перчинки", драм и недосказанностей жить Рыбам слишком уж скучно. Это и подведет, если вовремя не остудить свой пыл, предупреждают астрологи. И велик риск, что к концу года вы снова окажетесь в одиночестве. Чтобы этого не случилось, попробуйте разобраться в себе и расставить приоритеты: иногда никакие интриги не стоят упущенного счастья.
Советы Крысам в 2020 году
- Ищите того, кто нравится вам по духу, а не внешне
- Не стоит играть с чувствами других людей
- Если вы уверены в своих чувствах, решайтесь на смелые шаги
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